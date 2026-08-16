दिल्ली के होटल में 22 साल की मेकअप आर्टिस्ट से रेप; ब्लीडिंग से बिगड़ी हालत; इंस्टाग्राम पर बने थे फ्रेंड

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक युवक ने दिल्ली के होटल में 22 साल की मेकअप आर्टिस्ट से दुष्कर्म किया। इस दौरान युवती की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर होटल से फरार हो गया।

उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित होटल में 22 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। पीड़िता ने इंस्टाग्राम के जरिये दोस्त बने एक युवक पर नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

फोन पर होती थी दोनों की बात प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती यास्मीन (परिवर्तित नाम) परिवार सहित वजीराबाद इलाके में रहती है। पीड़िता के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से घर-परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है। यास्मिन ने बताया कि वह इंस्टाग्राम पर मेकअप के गुर सिखाने वाले रील भी अपलोड करती है। इसी क्रम में बीते साल अगस्त महीने में इंस्टाग्राम पर ही साहिब नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी। साहिब ने भी खुद को मेकअप आर्टिस्ट बताया था। इसके बाद उन दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया।

पहली बार बेहोश कर लूटी थी आबरू यास्मिन ने बताया कि इस साल साहिब उससे मिलने की जिद करने लगा। जुलाई महीने में साहिब मुखर्जी नगर स्थित एक होटल में आकर रुक गया। यहीं पर उसने यास्मिन को मिलने बुलाया और कहा कि वह कारोबार के सिलसिले में यहां आया हुआ है। जब वह होटल के कमरे में उससे मिलने पहुंची तो वहां साहिब ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके दुष्कर्म किया। होश में आने पर युवती द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर पुलिस से शिकायत नहीं करने के लिए मना लिया।

दुष्कर्म से बिगड़ी युवती की हालत पीड़िता ने बताया कि आरोपी फिर 8 अगस्त को बुराड़ी बाईपास पर पहुंचा। इस बार उसके साथ एक अन्य युवक भी था। साहिब उसे साथ लेकर जीटीबी नगर स्थित एक होटल में ले गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता की हालत बिगड़ गई। यह देखकर युवती को खून से लथपथ हालत में होटल में ही छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया।