Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsInstagram, Army guise and sedative: Delhi woman doctor rape by delivery man inside story
इंस्टाग्राम, आर्मी ड्रेस, बेहोशी की दवा: डिलीवरी मैन द्वारा दिल्ली की डॉक्टर से रेप की पूरी कहानी

इंस्टाग्राम, आर्मी ड्रेस, बेहोशी की दवा: डिलीवरी मैन द्वारा दिल्ली की डॉक्टर से रेप की पूरी कहानी

संक्षेप: दिल्ली में इंस्टाग्राम चैट पर शुरू हुई बात बाद में कथित तौर पर दिल्ली में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म पर जाकर खत्म हुई। डिलीवरी मैन का काम करने वाले दुष्कर्म के आरोपी ने खुद को आर्मी लेफ्टिनेंट बताकर पीड़ित महिला डॉक्टर से दोस्ती कर रेप की वारदात को अंजाम दिया।

Tue, 28 Oct 2025 09:25 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में इंस्टाग्राम चैट पर शुरू हुई बात बाद में कथित तौर पर दिल्ली में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म पर जाकर खत्म हुई। डिलीवरी एजेंट का काम करने वाले दुष्कर्म के आरोपी युवक ने खुद को आर्मी लेफ्टिनेंट बताकर पीड़ित महिला डॉक्टर से दोस्ती की थी। पीड़ित महिला की ओर से इस संबंध में 16 अक्टूबर को पुलिस को दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक आरव मलिक को गिरफ्तार कर लिया है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि आरोपी और महिला अप्रैल महीने में इंस्टाग्राम पर मिले थे और सितंबर तक दोनों बातचीत करते रहे। आरोपी ने कथित तौर पर डॉक्टर से दोस्ती करने के लिए खुद को इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट बताया था। महिला डॉक्टर ने 16 अक्टूबर को आरव को साउथ दिल्ली के सफदरजंग में अपने घर बुलाया था। पुलिस के मुताबिक, छतरपुर के रहने वाले आरोपी आरव ने कथित तौर पर महिला डॉक्टर को बेहोश करने वाली दवा मिली हुई मिठाई खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इसक बाद में उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने एचटी को बताया, “महिला साउथ दिल्ली के एक जाने-माने हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसने 16 अक्टूबर को रेप की शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया। वह अप्रैल में इंस्टाग्राम पर आरव मलिक से मिली थी। वे सितंबर तक इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से बात करते रहे।”

डीसीपी (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल के मुताबिक, आरव ने खुद को कश्मीर में तैनात आर्मी ऑफिसर बताया था। महिला को धोखा देने के लिए उसने कथित तौर पर उसे आर्मी यूनिफॉर्म में अपने फोटो और वीडियो भी भेजे थे। इसके अलावा आरोपी ने महिला को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे। हालांकि, वह एक पॉपुलर ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है।

दिल्ली की यह डॉक्टर अकेली ऐसी महिला नहीं थी जिसे उसने कथित तौर पर आर्मी अफसर का भेष धरकर अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर कई दूसरी महिलाओं पर भी यही तरीका आजमाया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसने उनमें से किसी का यौन शोषण किया था।

पुलिस ने बताया कि उसने महिला डॉक्टर से कहा था कि वह अपनी ड्यूटी के बाद वापस आएगा और उन्होंने मिलने का फैसला किया। वह अपने साथ नशीली मिठाइयां लेकर उसके घर गया, जिसे खाकर महिला बेहोश हो गई और उसने उसके साथ रेप किया।

पुलिस ने आरोपी आरव मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दिल्ली के सफदरजंग एंक्लेव थाने में रेप, आपराधिक धमकी, पहचान छिपाकर धोखा देने, जाली दस्तावेज बनाने और जहर जैसी चीजों से चोट पहुंचाने की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।