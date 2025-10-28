इंस्टाग्राम, आर्मी ड्रेस, बेहोशी की दवा: डिलीवरी मैन द्वारा दिल्ली की डॉक्टर से रेप की पूरी कहानी

संक्षेप: दिल्ली में इंस्टाग्राम चैट पर शुरू हुई बात बाद में कथित तौर पर दिल्ली में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म पर जाकर खत्म हुई। डिलीवरी मैन का काम करने वाले दुष्कर्म के आरोपी ने खुद को आर्मी लेफ्टिनेंट बताकर पीड़ित महिला डॉक्टर से दोस्ती कर रेप की वारदात को अंजाम दिया।

दिल्ली में इंस्टाग्राम चैट पर शुरू हुई बात बाद में कथित तौर पर दिल्ली में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म पर जाकर खत्म हुई। डिलीवरी एजेंट का काम करने वाले दुष्कर्म के आरोपी युवक ने खुद को आर्मी लेफ्टिनेंट बताकर पीड़ित महिला डॉक्टर से दोस्ती की थी। पीड़ित महिला की ओर से इस संबंध में 16 अक्टूबर को पुलिस को दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक आरव मलिक को गिरफ्तार कर लिया है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि आरोपी और महिला अप्रैल महीने में इंस्टाग्राम पर मिले थे और सितंबर तक दोनों बातचीत करते रहे। आरोपी ने कथित तौर पर डॉक्टर से दोस्ती करने के लिए खुद को इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट बताया था। महिला डॉक्टर ने 16 अक्टूबर को आरव को साउथ दिल्ली के सफदरजंग में अपने घर बुलाया था। पुलिस के मुताबिक, छतरपुर के रहने वाले आरोपी आरव ने कथित तौर पर महिला डॉक्टर को बेहोश करने वाली दवा मिली हुई मिठाई खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इसक बाद में उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने एचटी को बताया, “महिला साउथ दिल्ली के एक जाने-माने हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसने 16 अक्टूबर को रेप की शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया। वह अप्रैल में इंस्टाग्राम पर आरव मलिक से मिली थी। वे सितंबर तक इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से बात करते रहे।”

डीसीपी (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल के मुताबिक, आरव ने खुद को कश्मीर में तैनात आर्मी ऑफिसर बताया था। महिला को धोखा देने के लिए उसने कथित तौर पर उसे आर्मी यूनिफॉर्म में अपने फोटो और वीडियो भी भेजे थे। इसके अलावा आरोपी ने महिला को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे। हालांकि, वह एक पॉपुलर ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है।

दिल्ली की यह डॉक्टर अकेली ऐसी महिला नहीं थी जिसे उसने कथित तौर पर आर्मी अफसर का भेष धरकर अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर कई दूसरी महिलाओं पर भी यही तरीका आजमाया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसने उनमें से किसी का यौन शोषण किया था।

पुलिस ने बताया कि उसने महिला डॉक्टर से कहा था कि वह अपनी ड्यूटी के बाद वापस आएगा और उन्होंने मिलने का फैसला किया। वह अपने साथ नशीली मिठाइयां लेकर उसके घर गया, जिसे खाकर महिला बेहोश हो गई और उसने उसके साथ रेप किया।