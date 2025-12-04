170 करोड़ के घर में होगा राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत; सबसे अमीर आदमी का था दिल्ली का यह महल

संक्षेप: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत किया जाएगा। यह हाउस कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी का हुआ करता था। इस घर के मालिक हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत किया जाएगा। यह हाउस कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी का हुआ करता था। इस घर के मालिक हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की तो निजाम मीर उस्मान अली खान ने भी दिल्ली में एक घर बनवाया। आइए जानते हैं इस घर के बारे में।

दिल्ली का खाका तैयार होते समय रियासतें भी चाहती थीं कि राजधानी में उनका ठिकाना हो। महाराजाओं ने दिल्ली में घर बनाने में रुचि दिखाई। वायसराय ने खुशी-खुशी उनकी बात मान ली। हैदराबाद के निजाम राजधानी में वाइसराय हाउस के पास प्रिंसेस पार्क में एक जमीन चाहते थे। अंग्रेज इसके लिए राजी नहीं थे। केवल पांच रियासतों को किंग्स वे के अंत में वाइसराय हाउस से तीन किलोमीटर दूर जमीन आवंटित किए गए। ये रियासतें थीं: हैदराबाद, बड़ौदा, पटियाला, जयपुर और बीकानेर।

हैदराबाद के निजाम और बड़ौदा के गायकवाड़ ने प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस को अपने-अपने दिल्ली स्थित घरों का डिजाइन तैयार करने का काम सौंपा। हैदराबाद हाउस एक अनोखे तितली के आकार में बनाया गया है। यह नई दिल्ली के सभी घरों में सबसे भव्य था। 1920 के दशक में 200000 पाउंड की लागत से इसे तैयार किया गया था। 2023 में इसका मूल्य 170 करोड़ रुपए आंका गया था। उस्मान अली खान उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे।

36 कमरों का अनोखा महल हैदराबाद हाउस में 36 कमरे हैं। इसमें आंगन, मेहराब, भव्य सीढ़ियां, अग्निकुंड, फव्वारे हैं। ये सभी यूरोपीय शैली में हैं। यह इंडिया गेट के पास 8.2 एकड़ में फैला है। हैदराबाद हाउस लुटियंस द्वारा 1921 और 1931 के बीच डिजाइन किया गया सबसे बड़ा और भव्य शाही महल था। इससे आगे केवल वायसराय हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) ही था। आखिरकार, यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का घर था।

आजादी के बाद सब बदल गया 1947 में भारत की आजादी ने हैदराबाद हाउस के भाग्य को बदल दिया क्योंकि रियासतों का भारतीय संघ में विलय शुरू हो गया। मुस्लिम शासित हिंदू बहुल राज्य हैदराबाद ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा जबरन विलय होने तक विलय का विरोध किया। इसके बाद निजाम द्वारा शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला हैदराबाद हाउस सरकारी स्वामित्व में चला गया और भारत सरकार की संपत्ति बन गया।​

1974 में विदेश मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया 1974 में विदेश मंत्रालय ने इसका अधिकार क्षेत्र अपने हाथ में ले लिया और इसे राजकीय यात्राओं और भोजों के लिए अधिकृत कर दिया। भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खानपान, रखरखाव और आयोजनों का प्रबंधन किया। इस प्रकार हैदराबाद हाउस राजनयिक केंद्र में बदल गया।