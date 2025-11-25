गंभीर बीमारी से जूझ रहा था मासूम बच्चा; दिल्ली के डॉक्टरों ने मां की किडनी से बचाई जिंदगी

संक्षेप: सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल का दावा है कि यह न सिर्फ सफदरजंग अस्पताल में पहला मामला है, बल्कि केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी अस्पताल में बच्चे में किडनी प्रत्यारोपण पहली बार किया गया है।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 11 साल के बच्चे में पहली बार किडनी का सफल प्रत्यारोपण कर उसकी जान बचा ली। सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल का दावा है कि यह न सिर्फ सफदरजंग अस्पताल में पहला मामला है, बल्कि केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी अस्पताल में बच्चे में किडनी प्रत्यारोपण पहली बार किया गया है। इस मामले में 35 साल की मां ने किड़नी दान कर अपने जिगर के टुकड़े को नया जीवन देने में मदद की है।

उन्होंने बताया कि 11 साल के एक बच्चे को बाइलेट्रल हाइपोडिस्प्लास्टिक किडनी नाम की एक गंभीर बीमारी की वजह से किडनी की आखिरी स्टेज की बीमारी हो गई थी। बाइलेटरल हाइपोडिस्प्लास्टिक किडनी की यह बीमारी एक जन्मजात विकार है जिसमें दोनों गुर्दे सामान्य से छोटे होते हैं और ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है क्योंकि इससे किड़नी फेल्योर, सांस लेने में समस्या और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं।

पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, डॉ. शोभा शर्मा ने बताया कि इस बीमारी का पता लगभग डेढ़ साल पहले चला था, जब बच्चे को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल के बाल रोग विभाग में लाया गया था और कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उस समय किडनी फेलियर का पता चला था और तब से बच्चा पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिवीजन की देखरेख में था। उसका नियमित डायलिसिस करना पड़ रहा था।

यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट के हेड, डॉ. पवन वासुदेवा ने इस प्रत्यारोपण केस को अपने हाथों में लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों में किडनी प्रत्यारोपण बड़ी चुनौती है और वयस्कों में प्रत्यारोपण से कई मामलों में अलग है। इसमें डोनर किडनी को रिसीवर की बड़ी-बड़ी नसों से जोड़ना और बच्चे के शरीर में बड़ों की किडनी को आराम से रखने के लिए जगह बनाना शामिल मुश्किल होता है।