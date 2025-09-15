नोएडा में अब मुखबिर रखेंगे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नजर, पक्की सूचना पर मिलेगा इनाम

स्वास्थ्य विभाग गौतमबुद्धनगर जिले के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की निगरानी के लिए मुखबिर रखेगा। स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा सेक्टर-37 में प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग जांच के खुलासे के बाद यह निर्णय लिया है। सूचना पक्की होने पर मुखबिरों को निर्धारित इनाम भी दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग गौतमबुद्धनगर जिले के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की निगरानी के लिए मुखबिर रखेगा। स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा सेक्टर-37 में प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग जांच के खुलासे के बाद यह निर्णय लिया है। सूचना पक्की होने पर मुखबिरों को निर्धारित इनाम भी दिया जाएगा।

सेक्टर-37 स्थित डॉ. राजश्री जसूजा क्लीनिक में लिंग परीक्षण जांच के मामले में नोएडा पुलिस ने शनिवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया था। इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग जिले के कई स्थानों पर मुखबिर रखेगा। इनकी पहचान गोपनीय रहेगी। अल्ट्रासाउंड केंद्रों में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण समेत अन्य अवैध कार्य होने की स्थिति में ये स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देंगे, जिससे स्वास्थ्य विभाग सटीक कार्रवाई कर सकेगा। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग का एक भी मुखबिर काम नहीं कर रहा है।

संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्रों में गर्भवतियों से भी जांच के नाम पर स्टिंग ऑपरेशन कराया जाएगा ताकि नियमों की अनदेखी पर सटीक कार्रवाई हो सके। गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग परीक्षण जांच करवाने वाली महिला या उनके परिजन इसकी शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि वह खुद ही इस बारे में जानना चाहते हैं। इस तरह की जांच के लिए डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी अच्छी खासी राशि वसूलता है। गर्भवती महिलाओं द्वारा स्टिंग ऑपरेशन कर प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण का खुलासा होने की स्थिति में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 35 हजार की राशि दी जाती है। इसी तरह मुखबिरी के लिए भी राशि निर्धारित है।

उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के प्रभारी डॉ. चंदन सोनी ने बताया कि मुखबिर बनाने और गर्भवती महिलाओं द्वारा स्टिंग ऑपरेशन जल्द ही शुरू होंगे। इसको लेकर इसी हफ्ते बैठक होगी। मुखबिर के अलावा कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से काम कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के बारे में जानकारी दे सकता है।

इस मामले में एक डॉक्टर जेल जा चुका सेक्टर-22 में लिंग परीक्षण करने वाले एक डॉक्टर को एक साल की सजा मिली थी। स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2008-2009 में इस डॉक्टर के खिलाफ सूचना मिली थी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अल्ट्रासाउंड पर छापा मारकर डॉक्टर को पकड़ा था। अदालत ने डॉक्टर को एक साल की सजा सुनाई थी। पीसीपीएनडीटी ऐक्ट के अनुसार लिंग परीक्षण करने के साक्ष्य मिलने पर तीन से पांच साल तक सजा और 10 से 25 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।