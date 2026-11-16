'छठ पूजा पर इंफ्लुएंसरों ने जनता को धोखा दिया', रेखा सरकार की गलती गिना भड़क उठी आप
दिल्ली में दो तरह की छठ पूजा देखी गई। दो तरह की यमुना देखी गई। रील वाली और रियल वाली। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर हमलावर होते हुए इंफ्लुएंसरों को धोखेबाज तक कह दिया है।
दिल्ली में दो तरह की छठ पूजा देखी गई। दो तरह की यमुना देखी गई। रील वाली और रियल वाली। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर हमलावर होते हुए इंफ्लुएंसरों को धोखेबाज तक कह दिया है। दरअसल, आप नेता का दावा है कि रेखा सरकार ने छठ पर्व पर अपनी कमियां छिपाने के लिए करोड़ों रुपये सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों पर फूंक दिए हैं। झूठा प्रोपेगैंडा चलाने वाले इंफ्लुएंसरों ने जनता को धोखा दिया है।
'छठ पूजा पर इंफ्लुएंसरों ने जनता को धोखा दिया'
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- “दिल्ली में छठ पूजा के दौरान दो तरह की छठ पूजा देखी गई। एक रील वाली छठ पूजा। एक रियल वाली छठ पूजा। रील वाली यमुना और एक रियल वाली यमुना। जो लोग दिल्ली में नहीं हैं। उन लोगों ने सिर्फ रील वाली यमुना और छठ पूजा देखी है। क्योंकि सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपये की पब्लिसिटी की। सरकार का झूठा प्रोपोगैंडा चलाने के लिए करोड़ों रुपये में इंफ्लुएंर को रखा गया। ऐसे इंफ्लुएंसर ने जनता को धोखा देने का काम किया है।”
सीएम रेखा से जनता बोली- हमारे यहां लाइटें नहीं
आप नेता का दावा है कि छठ घाटों पर हर साल किए जाने वाले अरेंजमेंट करने में भी रेखा गुप्ता की सरकार पूरी तरह फेल हुई है। सौरभ भारद्वाज बोले- “जब रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी छठ घाटों का नावों से निरीक्षण कर रहे थे, तो लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे यहां लाइटें नहीं हैं। हमारे यहां व्यवस्था नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता ने हाथ हिलाते हुए नाव को भगा दिया।” सौरभ भारद्वाज का दावा है कि रेखा गुप्ता से कहने के बावजूद उस घाट पर लाइट की व्यवस्था नहीं हुईं।
घाटों पर चेंजिंग रूम और लाइटें नहीं दिखीं
सौरभ भारद्वाज ने बताया दिल्ली के बड़े-बड़े घाटों पर यह हाल था- श्याम घाट पर इक्का-दुक्का लाइट थी। इन घाटों पर पहले 40-50 चेंजिंग रूम हुआ करते थे, लेकिन इस बार 4-5 चेंजिंग रूम थे। आप सोचिए क्या अव्यवस्था थी। आम आदमी के समय घाट जगमगाते थे, लेकिन इस बार दूर-दूर तक अंधेरा था। लोग मोमबत्ती और बैटरी वाली एलईडी लगाकर बैठे हुए थे। रेखा गुप्ता ने पूर्वांचलियों के लिए इस छठ को टॉर्चर बना दिया। तिमारपुर में सूर्यघाट, भलस्वा झील, सोनिया विहार जैसे इलाकों में लाइट की कमियां थीं। इसकी वजह थी टेंडर में गड़बड़ियां।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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