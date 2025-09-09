Infants kidnapped and sold for 2 to 5 lakhs, Delhi Police busts baby trafficking ring दिल्ली में बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा, चुराने के बाद अस्पताल में कर देते थे इतने रुपए में सौदा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsInfants kidnapped and sold for 2 to 5 lakhs, Delhi Police busts baby trafficking ring

दिल्ली में बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा, चुराने के बाद अस्पताल में कर देते थे इतने रुपए में सौदा

इसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर गिरोह के सदस्यों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए उसने एक पुलिसकर्मी को दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज बनाकर अस्पताल में भेजा था।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 04:22 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा, चुराने के बाद अस्पताल में कर देते थे इतने रुपए में सौदा

दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले शहर में सक्रिय बच्चा चुराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उनके पास से छह नवजातों को बरामद किया था, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। अब मंगलवार को इस गैंग के बारे में एक नया खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य नवजातों को चुराने के बाद 2 से 6 लाख रुपए में उनका सौदा कर देते थे। पुलिस ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य पड़ोसी राज्यों में फैला हुआ था, साथ ही उसने इस नेटवर्क के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की।

पुलिस ने बताया कि इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह के बारे में तब पता चला, जब उत्तर प्रदेश के बांदा से आए एक ईंट बनाने वाले शख्स ने अगस्त में दिल्ली के सराय काले खां ISBT से ​​अपने छह महीने के बेटे के अगवा होने की सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उस बच्चे का अपहरण करने के बाद उसे आगरा में उस डॉक्टर को डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया गया था, जो कि केके अस्पताल का मालिक है।

इसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर गिरोह के सदस्यों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए उसने एक पुलिसकर्मी को दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज बनाकर अस्पताल में भेजा और फिर वहां एक डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहित बच्चों की तस्करी में शामिल पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश से गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही तस्करी के लिए अगवा किए गए 6 नवजात शिशुओं को भी बरामद किया, इनमें सराय काले खां ISBT से अपहृत वह बच्चा भी शामिल है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, ‘बचाए गए छह बच्चों में से एक का संबंध उस अपहरण मामले से था जो 22 अगस्त को सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उसके माता-पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके अलावा फिलहाल हम गिरोह के पास से बरामद 5 अन्य शिशुओं के माता-पिता का पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं।’ आगे उन्होंने बताया कि बरामदगी के बाद उन बच्चों को दिल्ली लाया गया और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें दिल्ली के आश्रय गृहों में भेज दिया।'

बच्चा चुराकर बेचने वाले गिरोह की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले तीन साल से 1 साल से कम उम्र के बच्चों विशेष रूप से लड़कों की तस्करी में लगे हुए थे और इसके बाद वह उन्हें निःसंतान दंपतियों को 2 से 5 लाख रुपए में बेच देते थे और उन्होंने कम से कम 10 बच्चों को इस तरह बेचने में भूमिका निभाई थी।

आरोपियों के काम करने का तरीका बताते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपी इन दंपतियों को यह विश्वास दिलाते थे कि वे कानूनी रूप से उस बच्चे को उन्हें गोद दे रहे हैं और इसके बदले में उनसे दो से पांच लाख रुपए तक की राशि वसूलते थे। अधिकारियों ने आगे बताया कि बच्चा चुराने वाले लोग गरीब परिवारों को लालच देते थे और अस्पताल के संपर्कों के माध्यम से नवजात शिशुओं को खरीदते थे।