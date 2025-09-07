दिल्ली में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 महीने के मासूम की मौत, एक ऑटो रिक्शा ने दूसरे को मारी टक्कर

बच्चे के पिता और शिकायतकर्ता पप्पू के बयान के आधार पर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे में आठ महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शहर के मंदिर मार्ग इलाके में एक ऑटोरिक्शा ने दूसरे को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त बच्चे के माता-पिता भी उसी ऑटो में सवार थे। पीड़ित परिवार आनंद विहार से जनकपुरी जा रहा था इसी दौरान रास्ते में यह एक्सीडेंट हो गया। एक दिन बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में 2 सितंबर की सुबह करीब पौने छह बजे एक दुर्घटना होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पाया कि एक हरे रंग के ऑटोरिक्शा ने एक अन्य ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी है। जिसमें आठ महीने के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता घायल हो गए।

मृत बच्चे की पहचान वाशु के रूप में हुई, जो कि नंगली जालिम इलाके में रहने वाले शख्स पप्पू का बेटा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद बच्चे को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया।