जेवर एयरपोर्ट के पास 8 हजार हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्या होगा खास

यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगा। यह कॉरिडोर करीब 8 हजार हेक्टेयर में विकसित करने का प्लान है। इसके बनने से गौतमबुद्ध नगर के साथ ही उससे सटे अलीगढ़ जिले तक विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास करीब 8 हजार हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें उद्योग, आवास, व्यावसायिक समेत मिक्स लैंड यूज से जुड़ी गतिविधियां होंगी। इसका मास्टर प्लान बनाने को कंपनी चयनित करने के लिए अगले सप्ताह टेंडर जारी होगा।

यमुना सिटी के अधिसूचित क्षेत्र में करीब 4750 हेक्टेयर में नोएडा एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। इससे आगे टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर विकसित किया जाना है, जहां पर लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना है। टप्पल में जमीन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेवर एयरपोर्ट और टप्पल-बाजना अर्बन नोड के बीच में आठ हजार हेक्टेयर अधिसूचित क्षेत्र है।

8 जून को बोर्ड बैठक में पास हुआ था प्रस्ताव इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अलीगढ़ जिले में आता है, यहां नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव बीते 8 जून को आयोजित हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास भी हो चुका है। यह क्षेत्र नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक है और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है। ऐसे में यहां पर औद्योगिक के साथ-साथ आवासीय, व्यावसायिक समेत मिक्स लैंड यूज से जुड़ी गतिविधियां भी विकसित करने की योजना पर काम किया जाएगा। कंपनी यीडा को सर्वेक्षण पर क्षेत्र की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर सौंपेगी।

हेरिटेज सिटी के प्लान पर भी मंथन होगा राया हेरिटेज सिटी की डीपीआर को पीपीपी गाइडलाइंस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की समिति पीपीपीबीईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह बैठक अगले सप्ताह में प्रस्तावित है। इसके बाद हेरिटेज सिटी के विकास की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। यीडा ने इसे लेकर भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर से भी जुड़ेगा एयरपोर्ट अलीगढ़ रक्षा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस कॉरिडोर को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने का खाका तैयार किया जा चुका है। एनएचएआई पलवल से अलीगढ़ रोड, पूर्व में राज्य राजमार्ग-22ए को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने पर काम कर रहा है। एनएचएआई ने जट्टारी कस्बे और खैर कस्बे के उत्तरी ओर बाइपास प्रस्तावित किया है। यीडा के मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित 130 मीटर रोड को बाइपास से जोड़ने की योजना है।