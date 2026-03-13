Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना LPG गैस से सस्ता या महंगा? जानें 1 घंटे के खर्च का पूरा गणित

Mar 13, 2026 07:11 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ईरान और अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच तेल बाजार में अनिश्चितता का असर अब रसोई गैस तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई लोग इंडक्शन कुकटॉप की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडक्शन पर खाना बनाने से बिजली का बिल ज्यादा आता है या फिर यह एलपीजी से भोजन बनाना सस्ता पड़ता है?

इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना LPG गैस से सस्ता या महंगा? जानें 1 घंटे के खर्च का पूरा गणित

Induction Stove Vs LPG Cylinder : ईरान और अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच तेल बाजार में अनिश्चितता का असर अब रसोई गैस तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई लोग इंडक्शन कुकटॉप की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडक्शन पर खाना बनाने से बिजली का बिल ज्यादा आता है या फिर यह एलपीजी से भोजन बनाना सस्ता पड़ता है? आइए जानते हैं अगर एक घंटा इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाया जाए तो कितना बिजली का बिल आएगा।

एक घंटे में दो यूनिट बिजली खाता है

इंडक्शन चूल्हे आम तौर पर 1200 वॉट से 2000 वॉट की पावर के होते हैं। इस पर खाना बनाने का खर्च आपके इंडक्शन की पावर रेटिंग और खाना पकाने के तापमान पर निर्भर करता है। आमतौर पर 2000 वॉट का इंडक्शन अधिकतम सेटिंग पर एक घंटे में लगभग दो यूनिट खर्च कर सकता है।

ये भी पढ़ें:LPG को लेकर पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे कुछ लोग, देश का बड़ा नुकसान कर रहे: PM

अगर बिजली 8 रुपये यूनिट हो तो

मान लेते हैं कि आपके इलाके में बिजली की कीमत 8 रुपये प्रति यूनिट है और एक घंटे में दो यूनिट बिजली का खर्च होता है। ऐसे में 2 × 8 = 16 रुपये प्रति घंटा। यानी अगर आप एक घंटे इंडक्शन पर खाना बनाते हैं तो बिजली का खर्च लगभग 16 रुपये आएगा।

Induction vs LPG

एलपीजी का खर्च कितना आएगा

भारत में घरेलू उपयोग के लिए आमतौर पर 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं कि घरेलू 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है। अगर हमें 1 घंटे में खर्च जानना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक किलो गैस की कीमत निकालनी होगी। एक किलो गैस की कीमत = सिलेंडर की कीमत ÷ कुल वजन। ऐसे में 913 ÷ 14.2 = 64.29 रुपये यानी एक किलो गैस की कीमत करीब 64.29 रुपये होगी।

गैस की खपत ऐसे समझें

एक सामान्य दो बर्नर गैस स्टोव में अगर दोनों बर्नर चल रहे हों तो लगभग 0.30 किलो गैस प्रति घंटा खर्च हो सकती है। ऐसे में 0.30 × 64.29 = 19.28 रुपये। गैस चूल्हा लगातार एक घंटा चलता है तो लगभग 19 से 20 रुपये की गैस खर्च होती है।

ये भी पढ़ें:LIVE: LPG संकट! केंद्र ने राज्यों को केरोसीन दिया, विपक्ष का संसद में हंगामा

महीनेभर के इंडक्शन तीन दिन में बिके

बता दें कि, दिल्ली में अचानक से लोग घरों, रेस्तरां और कैंटीन के लिए इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं। इसकी वजह से बाजारों में मांग चार से पांच गुना तक बढ़ गई है। दिल्ली के थोक इलेक्ट्रिक मार्केट भागीरथ पैलेस के थोक कारोबारी किशन कुमार ने बताया कि गैस संकट होने से पहले महीने भर में दो से तीन इंडक्शन चूल्हे बिक पाते थे, लेकिन बीते तीन दिन में ही 10 से ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं। आने वाले दिनों में डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तो इंडक्शन चूल्हे और कुकर का स्टॉक मौजूद हैं, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो बाजार में इनकी कमी हो सकती है। इंडक्शन की मांग सिर्फ राजधानी के बाजारों में ही नहीं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल पर भी बढ़ी है। ई-कॉमर्स पोर्टल पर इनका स्टॉक खत्म होने लगा है।

ज्यादा क्षमता वाले की मांग

चांदनी चौक के कारोबारी जतिन ने बताया कि इंडक्शन चूल्हे की कीमत 1200 रुपये से लेकर करीब 4000 तक है। उन्होंने बताया कि 1900 वॉट, 2200 वॉट यानी ज्यादा क्षमता वाले इंडक्शन चूल्हे की ज्यादा डिमांड है। इन का इस्तेमाल ज्यादा खाना बनाने में भी किया जा सकता है। इनका उपयोग कैंटीन, ढाबे, रेस्तरां में भी किया जा सकता है, जबकि घरों के लिए महज 1200 से 1500 वॉट के इंडक्शन चूल्हे भी बाजार में मौजूद हैं।

आईजीएल ने उपभोक्ताओं को भेजे संदेश, गैस पर्याप्त

आईजीएल की ओर से घरों में लगाई गई पीएनजी की आपूर्ति बाधित हो जाने को लेकर भी ग्राहकों में संदेह बनने लगा है। इसके चलते गुरुवार को आईजीएल की ओर से उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजकर बताया गया है कि गैस आपूर्ति को लेकर चिंतित न हो। इसकी निर्बाध आपूर्ति की जा रही है।

ये भी पढ़ें:25% तक LPG गैस की करें बचत... संकट के बीच ग्राहकों के लिए जानना जरूरी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
LPG Gas LPG Crisis LPG Gas Cylinder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।