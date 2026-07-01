भाजपा में होगा सालभर पहले बनी पार्टी का विलय, MCD की सत्ता में होने जा रहा बड़ा बदलाव
आदर्श नगर से पार्षद मुकेश गोयल ने पिछले साल 17 मई को आम आदमी पार्टी के कुल 15 पार्षदों के साथ मिलकर आईवीपी का गठन किया था। एमसीडी के नियमों के तहत निगम में दलबदल कानून लागू नहीं होता है।
दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) की भाजपा में विलय की तैयारी है और इसकी अधिकारिक घोषणा अगले कुछ दिनों में होने की उम्मीद है। आदर्श नगर से पार्षद मुकेश गोयल ने पिछले साल 17 मई को आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर AAP के 14 पार्षदों के साथ एक नए राजनीतिक दल IVP का गठन करने की घोषणा की थी। लेकिन अब पार्टी गठन के करीब सालभर बाद IVP का भाजपा में विलय होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह से लेकर जुलाई के तीसरे सप्ताह तक IVP के भाजपा में विलय को लेकर कोई अधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
निगम में आम आदमी पार्टी के शासनकाल में मुकेश गोयल नेता सदन रहे थे। निगम की सत्ता के मद्देनजर आगामी वार्ड समिति के चुनाव और वार्ड समिति से स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव को लेकर यह रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। IVP के मौजूदा पार्षदों को कुछ जोन की वार्ड समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अतिरिक्त वार्ड समिति से चुने जाने वाले स्थायी समिति के छह सदस्यों में कुछ सदस्यों के पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे अब भाजपा के पार्षदों की संख्या 123 पार्षदों से बढ़कर 138 हो जाएगी।
इसलिए है यह अहम बदलाव
निगम सूत्रों के अनुसार अभी मौजूदा समय में स्थायी समिति में कुल 12 सदस्य हैं। जिनमें से भाजपा के छह सदस्य और आम आदमी पार्टी के छह सदस्य हैं। निगम की सत्ता के तहत सबसे ताकतवर वैधानिक समिति स्थायी समिति है। जिसमें निगम के नियमों के तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक की निधि से जुड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति होती है।
भाजपा नियुक्त करना चाहती है अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
वार्ड समिति से निगम की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव में से अधिकतम सदस्यों के पद पर भाजपा द्वारा फिर से बहुमित काबिज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा निगम के सभी जोन में अधिकतम वार्ड समिति में भी भाजपा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को नियुक्त करना चाहती है।
इन पार्षदों को लेकर गठित हुई थी IVP
आदर्श नगर से पार्षद मुकेश गोयल ने बीते वर्ष 17 मई को पार्षद हेमचंद गोयल के साथ पार्षद दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडेय, राजेश कुमार, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार समेत कुल 15 आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर आईवीपी का गठन किया था। निगम के नियमों के तहत यहां पर दलबदल कानून लागू नहीं होता है। अब आम आदमी पार्टी के पास लगभग 100 पार्षद बचे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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