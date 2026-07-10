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इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का BJP में विलय, 16 पार्षदों ने ओढ़ा 'भगवा चोला'; AAP को तोड़कर बनाया था नया दल

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, आशीष गुप्ता
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IVP Merger in BJP : दिल्ली के 16 निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी (आप) से अलग होकर बनाई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) का आज भाजपा में विलय कर दिया। आईवीपी के संयोजक रहे मुकेश गोयल ने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में अच्छा काम कर रही हैं, इसे देखते हुए हमने यह विलय का निर्णय लिया।

इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का BJP में विलय, 16 पार्षदों ने ओढ़ा 'भगवा चोला'; AAP को तोड़कर बनाया था नया दल

राजधानी दिल्ली में आज इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय हो गया। इनके 16 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इन पार्षदों को पार्टी में शामिल कराया। बता दें कि, इन सभी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी (आप) से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी।

मुकेश गोयल ने बताई AAP छोड़ने की वजह

इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक रहे मुकेश गोयल ने आज अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा इसका कारण ये रहा कि हम सभी लोग आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2022 में चुनाव जीते थे। नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, दिल्ली की सरकार में भी वही थे। वे पार्षदों को बरगलाते रहे, लेकिन एक भी रुपये का बजट नहीं दिया गया। इसे देखते हुए पार्षदों में रोष बढ़ता रहा। रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं तो उस समय भी कई पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके थे। इसके बाद 16 पार्षदों के साथ हमने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसे दिल्ली सरकार ने अपना सहयोग दिया। अब हमारे सभी काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम कर रही हैं, इसे देखते हुए हमने यह विलय का निर्णय लिया।

ये नेता हुए भाजपा में शामिल

1. मुकेश कुमार गोयल

2. हेमचंद गोयल

3. देवेंद्र कुमार

4. उषा शर्मा

5. दिनेश कुमार

6. सुमन अनिल राणा

7. मनीषा जसबीर कालरा

8. बॉबी

9. रुणाक्षी शर्मा

10. राजेश के. लाड़ी

11. साहिब कुमार

12. राखी यादव

13. कमल भारद्वाज

14. लीना कुमार

15. हिमानी जैन

16. अशोक पांडेय

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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