इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का BJP में विलय, 16 पार्षदों ने ओढ़ा 'भगवा चोला'; AAP को तोड़कर बनाया था नया दल
IVP Merger in BJP : दिल्ली के 16 निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी (आप) से अलग होकर बनाई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) का आज भाजपा में विलय कर दिया। आईवीपी के संयोजक रहे मुकेश गोयल ने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में अच्छा काम कर रही हैं, इसे देखते हुए हमने यह विलय का निर्णय लिया।
राजधानी दिल्ली में आज इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय हो गया। इनके 16 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इन पार्षदों को पार्टी में शामिल कराया। बता दें कि, इन सभी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी (आप) से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी।
मुकेश गोयल ने बताई AAP छोड़ने की वजह
इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक रहे मुकेश गोयल ने आज अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा इसका कारण ये रहा कि हम सभी लोग आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2022 में चुनाव जीते थे। नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, दिल्ली की सरकार में भी वही थे। वे पार्षदों को बरगलाते रहे, लेकिन एक भी रुपये का बजट नहीं दिया गया। इसे देखते हुए पार्षदों में रोष बढ़ता रहा। रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं तो उस समय भी कई पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके थे। इसके बाद 16 पार्षदों के साथ हमने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसे दिल्ली सरकार ने अपना सहयोग दिया। अब हमारे सभी काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम कर रही हैं, इसे देखते हुए हमने यह विलय का निर्णय लिया।
ये नेता हुए भाजपा में शामिल
1. मुकेश कुमार गोयल
2. हेमचंद गोयल
3. देवेंद्र कुमार
4. उषा शर्मा
5. दिनेश कुमार
6. सुमन अनिल राणा
7. मनीषा जसबीर कालरा
8. बॉबी
9. रुणाक्षी शर्मा
10. राजेश के. लाड़ी
11. साहिब कुमार
12. राखी यादव
13. कमल भारद्वाज
14. लीना कुमार
15. हिमानी जैन
16. अशोक पांडेय