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'बदला जाए दिल्ली का नाम', BJP विधायक पूनम शर्मा ने विधानसभा में रखी मांग; वजह भी बताई

Mar 28, 2026 09:02 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली का नाम बदलने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव बीजेपी विधायक पूनम शर्मा ने रखा। पूनम शर्मा ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है।

'बदला जाए दिल्ली का नाम', BJP विधायक पूनम शर्मा ने विधानसभा में रखी मांग; वजह भी बताई

दिल्ली का नाम बदलने का प्रस्ताव शुक्रवार को विधानसभा में रखा गया। बीजेपी विधायक पूनम शर्मा ने विधानसभा में प्रस्ताव रखकर दिल्ली का नाम बदलने की मांग की और कहा कि शहर का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए। इस दौरान विधायनक पूनम शर्मा ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का उदाहरण भी दिया। इससे पहले भी चांदनी चौक के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की थी।

विधानसभा में दिल्ली का नाम बदलने का प्रस्ताव रखते हुए पूनम शर्माने कहा कि इंद्रप्रस्थ नाम हमें औपनिवेशिक मानसिकता से आजाद करता है और हमें हमारे स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। पूनम शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद की तरह ही दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए,ताकि इसकी प्राचीन पहचान वापस मिल सके।

'दिल्ली को मिलेगी विशेष पहचान'

नियम 280 के तहत विधानसभा में बोलते हुए विधायक पूनम शर्मा ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस शहर का नाम और इसकी पहचना मिटाने की कोशिश की, लेकिन इंद्रप्रस्थ लोगों की स्मृति में आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि इस नाम को अपनाने से दिल्ली को विश्व में एक भव्य और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान भी मिलेगी।

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पूनम शर्मा ने बताई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ करने की वजह

विधानसभा में दिल्ली का नाम बदलने की मांग करते हुए पूनम शर्मा ने कहा कि दिल्ली का गौरवशाली इतिहास है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुराने किले से मिले पुरातात्विक अवशेष और शहर के हर कोने में बिखरी हुई विरासत इस बात की गवाही है कि यह वही धरती है, जहां धर्मराज ने धर्म की स्थापना की थी। शर्मा ने कहा कि दिल्ली शब्द बहुत बाद में आया, लेकिन इंद्रप्रस्थ हमारी पहचान की असली नींव है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जिनकी वजह से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए।

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पूनम शर्मा ने दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए यह भी सुझाव दिया कि पुराना किला और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के आसपास पांडवों और महाभारत काल से जुड़े स्मारक और मूर्तियां स्थापित की जानी चाहिए, ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने इतिहास और अपनी विरासत से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई संस्थानों में इंद्रप्रस्थ नाम पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उन्होंने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, आईपी इस्टेट, इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन आदि का उदाहरण भी दिया।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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