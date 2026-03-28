'बदला जाए दिल्ली का नाम', BJP विधायक पूनम शर्मा ने विधानसभा में रखी मांग; वजह भी बताई
दिल्ली का नाम बदलने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव बीजेपी विधायक पूनम शर्मा ने रखा। पूनम शर्मा ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है।
दिल्ली का नाम बदलने का प्रस्ताव शुक्रवार को विधानसभा में रखा गया। बीजेपी विधायक पूनम शर्मा ने विधानसभा में प्रस्ताव रखकर दिल्ली का नाम बदलने की मांग की और कहा कि शहर का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए। इस दौरान विधायनक पूनम शर्मा ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का उदाहरण भी दिया। इससे पहले भी चांदनी चौक के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की थी।
विधानसभा में दिल्ली का नाम बदलने का प्रस्ताव रखते हुए पूनम शर्माने कहा कि इंद्रप्रस्थ नाम हमें औपनिवेशिक मानसिकता से आजाद करता है और हमें हमारे स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। पूनम शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद की तरह ही दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए,ताकि इसकी प्राचीन पहचान वापस मिल सके।
'दिल्ली को मिलेगी विशेष पहचान'
नियम 280 के तहत विधानसभा में बोलते हुए विधायक पूनम शर्मा ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस शहर का नाम और इसकी पहचना मिटाने की कोशिश की, लेकिन इंद्रप्रस्थ लोगों की स्मृति में आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि इस नाम को अपनाने से दिल्ली को विश्व में एक भव्य और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान भी मिलेगी।
पूनम शर्मा ने बताई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ करने की वजह
विधानसभा में दिल्ली का नाम बदलने की मांग करते हुए पूनम शर्मा ने कहा कि दिल्ली का गौरवशाली इतिहास है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुराने किले से मिले पुरातात्विक अवशेष और शहर के हर कोने में बिखरी हुई विरासत इस बात की गवाही है कि यह वही धरती है, जहां धर्मराज ने धर्म की स्थापना की थी। शर्मा ने कहा कि दिल्ली शब्द बहुत बाद में आया, लेकिन इंद्रप्रस्थ हमारी पहचान की असली नींव है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जिनकी वजह से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए।
पूनम शर्मा ने दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए यह भी सुझाव दिया कि पुराना किला और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के आसपास पांडवों और महाभारत काल से जुड़े स्मारक और मूर्तियां स्थापित की जानी चाहिए, ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने इतिहास और अपनी विरासत से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई संस्थानों में इंद्रप्रस्थ नाम पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उन्होंने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, आईपी इस्टेट, इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन आदि का उदाहरण भी दिया।
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