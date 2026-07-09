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घनी आबादी के बीच से गुजरेगा इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर, 12.30 KM के रूट पर 10 स्टेशन होंगे

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/नोएडा
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दिल्ली में मेट्रो फेज-4 के तहत अब इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन परिसर में इस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगी। इस रूट पर रोजाना यात्रा करने वाले करीब डेढ़ लाख यात्रियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

घनी आबादी के बीच से गुजरेगा इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर, 12.30 KM के रूट पर 10 स्टेशन होंगे

दिल्ली में मेट्रो फेज-4 के तहत अब इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर घनी आबादी के बीच से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन परिसर में इस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगी। इस कॉरिडोर से मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उम्मीद है कि इस कॉरिडोर के बन जाने रोजाना सफर करने वाले करीब डेढ़ लाख यात्रियों को सहूलियत होगी।

डीएमआरसी के मुताबिक यह कॉरिडोर मजेंटा लाइन का विस्तार होगा। 12.30 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर पर 10 स्टेशन होंगे। इसका लगभग 11.35 किलोमीटर लंबा हिस्सा भूमिगत और करीब एक किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड होगा। घनी आबादी के बीच से भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण में ट्रेनों के लिए सुरंग तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा।

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दिल्ली सचिवालय को मिलेगी कनेक्टिविटी

इस कॉरिडोर से दिल्ली सचिवालय को भी मेट्रो से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अभी मेट्रो से दिल्ली सचिवालय जाने के लिए आईटीओ स्टेशन पर उतरना पड़ता और यहां से ऑटो या कैब से पहुंचते हैं। कॉरिडोर पूरा होने से यात्रियों को सहूलियत होगी।

इंद्रलोक और नई दिल्ली पर बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज

यह कॉरिडोर कई जगह अन्य लाइन की मेट्रो से जुड़ेगा। इस कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन हो जाने से इंद्रलोक और नई दिल्ली स्टेशन पर दो नए ट्रिपल इंटरचेंज बन जाएंगे। नई दिल्ली स्टेशन पर एयरपोर्ट लाइन और येलो लाइन का इंटरचेंज है, लेकिन मजेंट लाइन के इस कॉरिडोर के बाद यह भी ट्रिपल इंटरचेंज बन जाएगा। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

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गाजियाबाद से जेवर नमो भारत रूट की तैयारी शुरू

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर (नमो भारत) रूट की डीपीआर बनाने का काम तेज कर दिया है। यूपी सरकार से मंजूरी लेकर काम शुरू किया जाएगा। गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्रस्तावित 72.44 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर गाजियाबाद से शुरू होगा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिटी से होते हुए गुजरेगा।

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12 स्टेशन और दो डिपो होंगे

एनसीआरटीसी के मुताबिक इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन और दो डिपो होंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद प्रमुख रिहायशी, व्यावसायिक हब को जोड़कर पूरे एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। एनसीआरटीसी के मुताबिक इस कॉरिडोर को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन रफ्तार के डिजाइन किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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