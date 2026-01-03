Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsIndore water contamination Congress leader Udit Raj says People are dying and PM remains silent
यही दो इंजन वाली सरकार की सच्चाई है, इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर उदित राज; PM की चुप्पी पर सवाल

यही दो इंजन वाली सरकार की सच्चाई है, इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर उदित राज; PM की चुप्पी पर सवाल

संक्षेप:

कांग्रेस नेता उदित राज ने इंदौर में दूषित पानी की घटना को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा कि भाजपा वास्तविकता पर आधारित सरकार नहीं चला रही। वे खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु और डिजिटल इंडिया कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

Jan 03, 2026 01:11 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
कांग्रेस नेता उदित राज ने इंदौर में दूषित पानी की घटना को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने शासन की विफलता का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा कि भाजपा की स्थिति हर जगह एक जैसी है। वे वास्तविकता पर आधारित सरकार नहीं चला रहे हैं। वे खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु और डिजिटल इंडिया कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं।

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इंदौर की घटना में हालात ऐसे हैं कि वहां साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यही दो इंजन वाली सरकार की सच्चाई है। दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है। लोग फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। भाजपा की स्थिति हर जगह एक जैसी है। वे वास्तविकता पर आधारित सरकार नहीं चला रहे हैं। वे खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु और डिजिटल इंडिया कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

अब तक 5 मौतों की आधिकारिक पुष्टि

बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई और कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार, जल प्रदूषण की घटना में अब तक 5 मौतों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 210 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मौत के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है। उनके निष्कर्षों के आधार पर आधिकारिक आंकड़ों को अपडेट किया जाएगा।

डॉक्टरों की टीम करेगी विश्लेषण

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि प्रशासन मेडिकल टेस्ट के आधार पर आंकड़े जारी करता है। अब तक इस घटना में पांच मौतें हुई हैं। हमने वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम भी गठित की है जो जन प्रतिनिधियों या मीडिया जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त मौत के आंकड़ों का विश्लेषण करेगी और हम अपनी आधिकारिक संख्या रिपोर्ट को अपडेट करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि 1 जनवरी तक 201 लोगों को भर्ती किया गया था और 2 जनवरी को नौ और लोगों को भर्ती किया गया है, जिससे यह संख्या बढ़कर 210 हो गई है।

एडिशनल कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सस्पेंड

इस बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में दूषित पानी के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और पीएचई के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

