घर का दरवाजा खोलते ही AQI 97 से बढ़कर 500 हुआ,शख्स बोला- NCR में जीवन नर्क;वायरल VIDEO

संक्षेप: अपनी एक अन्य पोस्ट में शख्स ने प्रदूषित हवा का मुद्दा उठाते हुए लिखा, 'उन्हें दिल्ली के दम घोंटने वाले प्रदूषण की परवाह नहीं, उन्हें तो बस इसका नाम बदलने की चिंता है। शायद उन्हें लगता है कि इंद्रप्रस्थ नाम मिलते ही धुंध गायब हो जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़े प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा इन दिनों बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और यहां रहने वाले लोग इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच शनिवार को NCR के गाजियाबाद में रहने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया। इस वीडियो के जरिए उसने बताया कि शहर की हवा किस हद तक प्रदूषित हो चुकी है। वीडियो में उसने बताया कि जब तक उसके घर का दरवाजा बंद है, तब तक उसके घर पर लगे एयर प्यूरीफायर के डिस्प्ले पर वायु गुणवत्ता का स्तर 97 दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे को खोल देता है तो चंद सेकेंड्स के बाद ही डिस्प्ले पर एक्यूआई का स्तर बढ़कर 500 के पार पहुंच जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'यहां जीवन नर्क बना और सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त' यह पोस्ट कपिल धामा नाम के शख्स ने शेयर की थी, जो कि शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी ट्रेनिंग देने वाली एक कंपनी (ऑप्शन360) के संस्थापक हैं। शनिवार सुबह शेयर की अपनी पोस्ट के साथ इस शख्स ने लिखा, 'मेरे घर में चार एयर प्यूरीफायर सातों दिन चौबीसों घंटे चलते हैं। जब सभी दरवाजे बंद रहते हैं तो AQI का स्तर 100 है, वहीं दरवाजा खोलते ही यह स्तर 500 तक पहुंच गया।' आगे अपनी पोस्ट में इस शख्स ने सरकार की खिंचाई करते हुए लिखा, 'एनसीआर में जीवन नर्क बन गया है और सरकार बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने में व्यस्त है।' शख्स की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर बेहद तेजी के साथ वायरल हो गई।

वीडियो में दिखा साफ हवा कैसे तुरंत जहरीली हो गई 62 सेकेंड के इस छोटे से वीडियो में वह शख्स अपने घर लगे एयर प्यूरीफायर के जरिए दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर को दिखाता है। इसके लिए पहले वह अपने कमरे में रखे एयर प्यूरीफायर को दिखाता है, जिस पर लगे डिस्प्ले पर 97 रीडिंग दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलता है, कुछ ही सेकेंड्स के बाद डिस्प्ले पर दिख रहे एक्यूआई की संख्या 500 के पार पहुंच जाती है, जो प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि को दर्शाती है।