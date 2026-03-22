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हिमाचल के व्यापारियों को राहत; तिब्बत से कारोबार, शिपकी ला दर्रा होगा गुलजार

Mar 22, 2026 05:21 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत-तिब्बत व्यापार अब फिर से शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रे के जरिए यह व्यापार जून महीने से दोबारा चालू किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के जनजातीय विकास एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी।

हिमाचल के व्यापारियों को राहत; तिब्बत से कारोबार, शिपकी ला दर्रा होगा गुलजार

कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 से बंद भारत.तिब्बत व्यापार अब फिर से शुरू होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकी ला दर्रे के माध्यम से यह व्यापार जून के महीने से दोबारा चालू हो जाएगा। प्रदेश के जनजातीय विकास एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले सुरक्षा कारणों और पाबंदियों के कारण यहां व्यापार और पर्यटन की गतिविधियां बहुत कम थीं लेकिन अब हालात सुधरने के साथ इन नियमों में छूट दी जा रही है।

नेगी ने कहा कि पारंपरिक व्यापार कई सालों से ठप पड़ा था, जिसे दोबारा शुरू करने की मांग स्थानीय व्यापारियों और संगठनों द्वारा लगातार की जा रही थी। मौसम अनुकूल होने के बाद जून से व्यापार गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इस व्यापार के शुरू होने से किन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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