इंदिरापुरम में 11वीं मजिल से गिरकल लड़के की मौत, इस चीज से था परेशान
इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की सनराइज ग्रीन सोसाइटी की 11वीं मंजिल से रविवार देर रात लगभग दो बजे एक युवक की गिरकर मौत हो गई।
इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की सनराइज ग्रीन सोसाइटी की 11वीं मंजिल से रविवार देर रात लगभग दो बजे एक युवक की गिरकर मौत हो गई। युवक नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता था और पिछले कुछ समय से उसका डिप्रेशन का भी इलाज चल रहा था। गार्ड ने शव को देखकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
सनराइड ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले सुभाष चंद्र पांडे एक मीडिया कंपनी से रिटायर हैं। वह पत्नी, बेटा और बेटी के साथ रहते हैं। उनका 28 वर्षीय बेटा यज्ञ पांडे नोएडा की एक विज्ञापन ऐजेंसी में नौकरी करता था। पुलिस के अनुसार वह पिछले कुछ समय से डिप्रेशन से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। रविवार देरा रात लगभग दो बजे वह फ्लैट की बालकनी से गिर गया। सोसाइटी के सुरक्षाकर्मी ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी।
यज्ञ शर्मा को संजय नगर स्थित कंबाइंड अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्मट के बाद परिजनों को सौंप दिया है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्वत का कहना है कि फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और परिजनों की ओर से भी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।