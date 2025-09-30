IndiGo Mumbai-Delhi flight gets bomb threat full emergency declared at IGI airport इंडिगो की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट को बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित, Ncr Hindi News - Hindustan
इंडिगो की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट को बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआईTue, 30 Sep 2025 11:26 AM
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बम की धमकी मिलने खबर से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई।

सूत्रों ने बताया कि मुंबई से करीब 200 यात्रियों को दिल्ली लेकर आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 762 को धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इसके साथ ही, सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और विमान की गहन जांच की गई।

सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह धमकी सामान्य पाई गई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह एक अफवाह भी हो सकती है। हालांकि, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मामले की विस्तृत जांच जारी है।

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली-एनसीआर समेत देश में कई जगहों पर स्कूल-कॉलेज, अस्पाल और हवाईअड्डों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिलती रही हैं। हालांकि हर बार गहन सुरक्षा जांच के बाद इन धमकियों को अफवाह करार दिया गया है। लेकिन पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब तक इन फर्जी धमकी भेजने वालों का पता नहीं लगा सकी हैं। इस घटना ने एक बार फिर हवाई यात्रा की सुरक्षा और एयरपोर्ट पर संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया है।