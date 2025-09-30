इंडिगो की मुंबई-दिल्ली फ्लाइट को बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बम की धमकी मिलने खबर से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट संख्या 6E 762 में करीब 200 लोग सवार थे।

सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह धमकी सामान्य पाई गई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह एक अफवाह भी हो सकती है। हालांकि, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मामले की विस्तृत जांच जारी है।