यात्री कृपया ध्यान दें! इंडिगो ने इस एयरपोर्ट से सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए जारी की एडवाइजरी

संक्षेप: लगातार कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट पर आवाजाही धीमी होने से इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

इंडिगो एयरलाइन ने रविवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने बताया कि इलाके में भारी कोहरे के कारण फिलहाल ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, जिससे उसके नेटवर्क पर आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हिंडन एयरपोर्ट पर कोहरा छाया हुआ है, जिससे उड़ानों की आवाजाही धीमी हो गई है। शहर से आने-जाने वाली उड़ानों के साथ-साथ नेटवर्क के कुछ खास रूट पर भी थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि एयरलाइन मौसम की स्थिति के हिसाब से काम कर रही है।

फ्लाइट का स्टेटस चेक करके जाएं जानकारी के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें। एयरलाइन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और उम्मीद है कि आसमान जल्द ही साफ हो जाएगा, जिससे यात्रा सुचारू रूप से हो सकेगी।

कल भी जारी की थी एडवाइजरी इंडिगो ने शनिवार सुबह भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि उत्तर और पूर्वी भारत के कई शहर सर्दियों के कोहरे और ठंड की चपेट में थे, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो रहे थे। एयरलाइन ने कहा कि अमृतसर, चंडीगढ़ और रांची के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण देरी और शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं।

सुरक्षा और विजिबिलिटी दोनों को प्राथमिकता सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट की गई एडवाइजरी में इंडिगो ने कहा कि मौसम की स्थिति बदलने के साथ फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। यह भी कहा गया कि सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करना एयरलाइन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

एयरलाइन ने कहा कि हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही हैं। एयरपोर्ट टीमें टर्मिनल पर यात्रियों की मदद के लिए भी मौजूद हैं। इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य रखने का आग्रह किया क्योंकि मौसम में सुधार होने पर ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे।

2 जनवरी से दिल्ली टू लंदन के लिए सीधी उड़ान यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब इंडिगो अपने इंटरनेशनल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में एयरलाइन ने 2 फरवरी, 2026 से दिल्ली और लंदन (हीथ्रो) के बीच नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। यह सर्विस नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से वेट-लीज पर लिए गए बोइंग 787 विमान का इस्तेमाल करके हफ्ते में पांच बार ऑपरेट होगी। इस विमान में इंडिगोस्ट्रेच और इकोनॉमी क्लास के साथ डुअल-क्लास कॉन्फिगरेशन होगा।

दिल्ली-लंदन रूट के जुड़ने के साथ इंडिगो मुंबई और लंदन हीथ्रो के बीच अपनी मौजूदा डेली डायरेक्ट सर्विस सहित लंदन के लिए कुल 12 साप्ताहिक उड़ानें ऑपरेट करेगी। एयरलाइन ने कहा कि यह नया रूट दिल्ली से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लगातार विस्तार का प्रतीक है, जो हाल ही में दिल्ली से डेनपसार (बाली), क्राबी, हनोई, गुआंगजौ और मैनचेस्टर जैसे डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट शुरू करने के बाद हुआ है।

एथेंस के लिए भी मिलेगी फ्लाइट इंडिगो ने जनवरी 2026 से एथेंस के लिए सीधी फ्लाइट्स की भी घोषणा की है। एयरलाइन ने पिछले 12 महीनों में अपनी बड़ी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के तहत भारत के अलग-अलग शहरों से 10 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और 30 से ज्यादा नए इंटरनेशनल रूट्स जोड़े हैं।