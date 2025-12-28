Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsIndiGo issues travel advisory as persistent fog slows movement at Hindon airport
हिंडन एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए इंडिगो एडवाइजरी जारी की, यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हिंडन एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए इंडिगो एडवाइजरी जारी की, यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप:

इंडिगो ने रविवार को हिंडन एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने बताया कि क्षेत्र में घने कोहरे के कारण उड़ानों का परिचालन बाधित हो रहा है। इससे उसके पूरे नेटवर्क पर उड़ानों पर असर पड़ सकता है।

Dec 28, 2025 01:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नोएडा
इंडिगो ने रविवार को हिंडन एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने बताया कि क्षेत्र में घने कोहरे के कारण उड़ानों का परिचालन बाधित हो रहा है। इससे उसके पूरे नेटवर्क पर उड़ानों पर असर पड़ सकता है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि हिंडन एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण उड़ानों की आवाजाही धीमी हो गई है। इससे शहर से आने-जाने वाली उड़ानों के साथ-साथ नेटवर्क के कुछ अन्य मार्गों पर भी थोड़ी देरी हो सकती है। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर ताजा उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह दी जाती है। एयरलाइन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।

दृश्यता में उतार-चढ़ाव के कारण उड़ानें लेट

इंडिगो ने शनिवार सुबह भी यात्रा संबंधी सलाह जारी की, क्योंकि उत्तर और पूर्वी भारत के कई शहरों में सर्दियों के कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी रहा, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। एयरलाइन ने कहा कि अमृतसर, चंडीगढ़ और रांची के एयरपोर्ट पर दृश्यता में उतार-चढ़ाव के कारण उड़ानें लेट हो रही हैं और टाइम टेबल में परिवर्तन हो रहे हैं।

सुरक्षा एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता

इंडिगो ने एक्स पर जारी सलाह में बताया कि मौसम की स्थिति में बदलाव के कारण उड़ान संचालन सामान्य से धीमा हो सकता है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि सुरक्षा और दृश्यता संबंधी जरूरतों का अनुपालन एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एयरलाइन ने कहा कि हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और दृश्यता संबंधी जरूरतों के अनुपालन को प्राथमिकता दे रही हैं। एयरपोर्ट टीमें टर्मिनल पर यात्रियों की सहायता के लिए भी मौजूद हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से मौसम में सुधार होने पर संचालन धीरे-धीरे सामान्य होने तक धैर्य रखने का आग्रह किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इंडिगो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में एयरलाइन ने 2 फरवरी 2026 से दिल्ली और लंदन (हीथ्रो) के बीच नई सीधी उड़ानों की शुरुआत की घोषणा की। यह सेवा सप्ताह में पांच बार संचालित होगी और इसके लिए नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिए गए बोइंग 787 विमान का उपयोग किया जाएगा।

इंडिगो ने जनवरी 2026 से एथेंस के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की भी घोषणा की है। पिछले 12 महीनों में एयरलाइन ने भारत के विभिन्न शहरों से 10 नए अंतरराष्ट्रीय गंतव्य और 30 से अधिक नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
