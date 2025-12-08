इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट की एडवायजरी, कैंसिल-लेट फ्लाइट पर भी अपडेट

संक्षेप: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट ने जारी की एडवायजरी में कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है, हालांकि परिचालन कारणों से कुछ उड़ानों को पुनर्निर्धारित (reschedule) किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।

इंडिगो संकट के बीच आज दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवायजरी जारी की है। इस एडवायजरी के अनुसार, हवाईअड्डे का संचालन सामान्य रूप से जारी है, हालांकि परिचालन कारणों से कुछ उड़ानों में देरी, रद्दीकरण या समय परिवर्तन संभव है। एयरपोर्ट की ऑन-ग्राउंड टीम विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और यात्रा अनुभव सुगम बना रहे।

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट ने जारी की एडवायजरी में कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है, हालांकि परिचालन कारणों से कुछ उड़ानों को पुनर्निर्धारित (reschedule) किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। आगे कहा गया कि जमीनी स्तर पर हमारी समर्पित टीमें यात्रियों के लिए बाधाओं को कम करने और एक निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही हैं। हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी-अपनी एयरलाइनों से संपर्क करके अपनी उड़ान की स्थिति पर अपडेट रहें।

एडवायजरी में आगे कहा गया कि सहायता के लिए, जिसमें चिकित्सा सहायता भी शामिल है, यात्री सूचना डेस्क पर जा सकते हैं, जहां हमारा स्टाफ आवश्यक मदद प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे तक आने और जाने के लिए सुविधाजनक यात्रा हेतु मेट्रो सेवाएं, बसें और कैब जैसे कई सार्वजनिक परिवहन विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। वास्तविक समय (real-time) के अपडेट और आवश्यक जानकारी के लिए, कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट: http://www.newdelhiairport.in पर जाएं।