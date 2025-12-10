इंडिगो संकट की गूंज अदालत तक पहुंची, आज दिल्ली HC करेगा सुनवाई; 10 बड़े अपडेट्स
देशभर में इंडिगो की करीब 5,000 उड़ानें रद्द होने और लाखों यात्रियों के परेशान होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताते हुए चिंता जताई है, जबकि एयरलाइन को क्रू की कमी के कारण अपने शेड्यूल में 10% कटौती करने का निर्देश मिला है और दिल्ली हाईकोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा।
देशभर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट आज इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 2 दिसंबर से अब तक करीब 5 हजार उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और लाखों यात्री परेशान हैं।
क्यों फंसी इंडिगो?
इंडिगो के लगातार फ्लाइट कैंसिल करने से देश भर में लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। हालांकि एयरलाइन ने इसके लिए कई कारण बताए, लेकिन एविएशन सेक्टर के जानकारों का मानना है कि यह मुख्य रूप से पायलटों के लिए नए 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन' (FDTL) नियमों में बदलाव के कारण हुआ है। इन नियमों के तहत पायलटों के आराम का समय बढ़ गया है, जिससे एयरलाइन के पास अचानक क्रू की कमी हो गई और पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। मंगलवार को ही, दिल्ली और बेंगलुरु समेत देश के प्रमुख एयरपोर्ट से 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुईं, जिसके बाद कुल रद्द उड़ानों का आंकड़ा 5,000 के पास पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने इस पूरे मामले को 'एक गंभीर मामला' बताया और एयरपोर्ट्स पर फंसे लाखों लोगों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की। हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के सक्रिय कदमों को देखते हुए इसमें तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस मामले से जुड़ी 10 जरूरी बातें
- दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें केंद्र सरकार से प्रभावित यात्रियों को तुरंत सहायता और पूरा रिफंड देने का निर्देश देने की मांग की गई है।
- चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मामले को आज 10 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
- नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी रद्द PNR का 100% रिफंड पूरा हो चुका है।
- यात्रियों का सामान अगले 24 घंटों में उनके घर पहुंच जाएगा। अभी तक 90% बैगेज डिलीवर हो चुका है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी सेक्टरों में अपनी उड़ानों को 10% तक कम करने का आदेश दिया है।
- उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो अपने विंटर और समर शेड्यूल को ठीक से चला पाने में असफल रहा है, इसलिए यह कटौती जरूरी थी।
- इंडिगो को आज शाम 5 बजे तक संशोधित उड़ान शेड्यूल जमा करना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, लेकिन CJI सूर्य कांत ने कहा कि लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं।
- मंगलवार को एक ही दिन में 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर: दिल्ली (152), बेंगलुरु (121), हैदराबाद (58), चेन्नई (41)।
- 2 दिसंबर से शुरू हुए इस बड़े रद्दीकरण अभियान में अब तक लगभग 5,000 उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं।