खराब मौसम के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ानें प्रभावित, कंपनी ने यात्रियों के लिए जारी की एडवायजरी
इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी एडवायजरी में आगे लिखा, 'हमें उम्मीद है कि आसमान जल्द ही साफ होगा और हम जल्द ही अपने नियमित शेड्यूल पर लौट पाएंगे। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद।'
मौसम विभाग ने मंगलवार दोपहर बाद दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने से लेकर आंधी-तूफान आने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। जिसे देखते हुए एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवायजरी जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली में खराब मौसम की वजह से उड़ानों में रुकावट आ सकती है, और आसमान में बादल छाए रहने से उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। ऐसे में उसने यात्रियों को कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान का स्टेटस देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में Indigo ने लिखा, 'दिल्ली में खराब मौसम की वजह से उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ा है। हम मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित और आसानी से पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी मदद करने और आपको पूरा सहयोग देने के लिए यहां मौजूद हैं।'
कंपनी ने यात्रियों को धैर्य़ के लिए दिया धन्यवाद
एयरलाइन कंपनी ने आगे लिखा, 'हमें उम्मीद है कि आसमान जल्द ही साफ होगा और हम जल्द ही अपने नियमित शेड्यूल पर लौट पाएंगे। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद।' कंपनी की तरफ से यह एडवाइजरी तब आई है जब IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली के अधिकतर जिलों में हल्की बारिश और आंधी-तूफान के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है।
दोपहर के आसपास कई इलाकों में शुरू हुई बारिश
साथ ही बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर 2 बजे के बाद से बारिश भी शुरू हो गई। इस दौरान बारिश होने की वजह से मुकरबा चौक, दीपाली चौक और मधुबन चौक के आसपास के क्षेत्र में रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बीते दिनों की तुलना में दिल्ली में अब मौसम करवट लेने के बाद बेहतर नजर आ रहा है। कई लोगों ने भी बीते दिनों की गर्मी को लेकर राहत महसूस की है, हालांकि कई स्थान पर ट्रैफिक जाम की स्थिति के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
बीते दिन कहां गिरा सबसे ज्यादा पानी
मंगलवार सुबह शहर में हल्की बारिश हुई, और इस दौरान अलग-अलग मौसम केंद्रों पर बारिश की मात्रा अलग-अलग दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान आया नगर में 3 मिमी, पालम में 1.4 मिमी, लोधी रोड पर 1 मिमी, सफदरजंग में 0.4 मिमी, रिज पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मौसम के औसत तापमान से 0.1 डिग्री अधिक था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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