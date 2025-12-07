अभी खत्म नहीं हुआ इंडिगो संकट, दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द; ऐक्शन में DGCA

Hindustan Hindi News
देशभर में जारी इंडिगो संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल हो गई हैं।

Dec 07, 2025 02:19 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
देशभर में जारी इंडिगो संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल हो गई हैं जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की कम से कम 109 उड़ानें रद्द हैं। इस बीच इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ और ‘अकाउंटेबल मैनेजर’ इसिद्रो पोरकेरस को शनिवार को डीजीसीए की ओर से नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे 24 घंटे के अंदर इस समस्या पर सफाई मांगी गई।

देशभर में पिछले 6 दिनों से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द की जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ाने रद्द कर दी गई थी। रविवार को भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल की गई, हालांकि बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में संख्या कम है और स्थिति भी सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है।

DGCA ने नोटिस में क्या कहा?

एल्बर्स और पोरक्वेरस को भेजे गए नोटिस में डीजीसीए ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं योजना, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों का संकेत देती हैं। पोरकेरस इंडिगो में जवाबदेह प्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं।

नोटिस में कहा गया है, सीईओ के रूप में आप एयरलाइन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप विश्वसनीय संचालन के लिए समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी एल्बर्स से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है।

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि एयरलाइन के लिए अनुमोदित एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) योजना के सुचारू कार्यान्वयन को लेकर संशोधित आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया, जो उड़ान में व्यवधान का मुख्य कारण है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने और मुद्दों के समाधान के लिए एल्बर्स के साथ एक गंभीर चर्चा की। अधिकारी ने यह भी कहा कि जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारी इंडिगो उड़ान व्यवधान पर उचित कार्रवाई करेंगे।

