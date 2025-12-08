Hindustan Hindi News
PIL दायर, सुनवाई की तारीख भी तय हो गई; इंडिगो का मसला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा

संक्षेप:

Dec 08, 2025 12:26 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल देरी का मुद्दा अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उच्च न्यायालय से एयरलाइन और केंद्र सरकार को कई निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार हो रही रुकावटों के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित अधिकारी पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बुधवार को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने इंडिगो संकट के मुद्दे पर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। उन्होंने कहा, "कई लोग फंसे हुए हैं। हवाई अड्डों पर जमीनी हालात अमानवीय हैं। हम अदालत से उम्मीद कर रहे हैं कि वह हवाई अड्डों पर फंसे लोगों के लिए इंडिगो और ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ को आदेश जारी करे। रिफंड के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है।"

जब अदालत ने बताया कि सरकार इस मामले में पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है, तो वकील ने इसकी पुष्टि की। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि इंडिगो में संकटग्रस्त उड़ान संचालन में व्यवधान के सातवें दिन प्रवेश करने के कारण सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों से इंडिगो की 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 134 उड़ानें रद्द की गईं - जिनमें 75 प्रस्थान (departures) और 59 आगमन (arrivals) वाली थीं - जबकि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर, 117 सेवाएं रद्द कर दीं - जिनमें 65 आगमन और 62 प्रस्थान शामिल थीं। इंडिगो 2 दिसंबर से सैकड़ों उड़ानों को रद्द करने के कारण सरकार और यात्रियों दोनों की आलोचना का सामना कर रहा है। एयरलाइन ने पायलटों की उड़ान ड्यूटी और नियमों के मानदंडों में नियामक परिवर्तनों को इसका कारण बताया है।

