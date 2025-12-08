PIL दायर, सुनवाई की तारीख भी तय हो गई; इंडिगो का मसला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा

संक्षेप: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित अधिकारी पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बुधवार को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए सहमत हो गई है।

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल देरी का मुद्दा अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उच्च न्यायालय से एयरलाइन और केंद्र सरकार को कई निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार हो रही रुकावटों के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित अधिकारी पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बुधवार को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने इंडिगो संकट के मुद्दे पर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। उन्होंने कहा, "कई लोग फंसे हुए हैं। हवाई अड्डों पर जमीनी हालात अमानवीय हैं। हम अदालत से उम्मीद कर रहे हैं कि वह हवाई अड्डों पर फंसे लोगों के लिए इंडिगो और ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ को आदेश जारी करे। रिफंड के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है।"

जब अदालत ने बताया कि सरकार इस मामले में पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है, तो वकील ने इसकी पुष्टि की। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।