INDIGO संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की ए़डवाइजरी, यात्रियों से क्या कहा

इंडिगो में पिछले 6 दिनों से जारी संकट का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है। यहां आज भी इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।

Dec 07, 2025 04:55 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
इंडिगो में पिछले 6 दिनों से जारी संकट का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है। यहां आज भी इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालातों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बार फिर यात्रियों के लिए एडवाइजरी की है। इसमें यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की गई है।

दिल्ली एयरपोर्ट (GMR) ने यात्रियों को सलाह दी है कि इंडिगो की उड़ानों में अभी भी देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि असुविधा से बचने के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले वे अपनी एयरलाइन (इंडिगो) से लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक जरूर कर लें।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि उनकी टीमें सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि देरी को कम किया जा सके और यात्री सही तरीके से पूरी हो सके। इसके अलावा यात्रियों की सहायता के लिए, जिसमें मेडिकल हेल्प भी शामिल है, एयरपोर्ट पर सूचना डेस्क मौजूद है जहां ग्राउंड स्टाफ मदद के लिए तैयार है। एयरपोर्ट ने यह भी बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए मेट्रो, बसें और टैक्सी जैसे कई सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं।

बता दें, इंडिगो रविवार को अपनी 2,300 दैनिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1,650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। पिछले पांच दिन में संचालन संबंधी समस्याएं बढ़ने के कारण सैंकड़ों उड़ान रद्द होने के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि वह 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क के स्थिर होने की उम्मीद कर रही है। इससे पहले 10 से 15 दिसंबर के बीच ऐसा होने की संभावना जताई गई थी। शनिवार को इंडिगो ने लगभग 1,500 उड़ान संचालित कीं, जबकि लगभग 800 उड़ान रद्द हो गईं। उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हालिया परिचालन समस्या के बाद, इंडिगो यह पुष्टि करती है कि हम अपने नेटवर्क में और भी महत्वपूर्ण व स्थायी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को हम 1,650 से अधिक उड़ान संचालित करने की योजना बना रहे हैं।

