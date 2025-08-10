indigo airlines to pay compensation for providing an unhygienic seat to woman delhi consumer forum ordered महिला पैसेंजर को दी गंदी सीट, इंडिगो एयरलाइंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना, Ncr Hindi News - Hindustan
महिला पैसेंजर को दी गंदी सीट, इंडिगो एयरलाइंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विमानन कंपनी इंडिगो को एक महिला को अस्वच्छ और दागदार सीट उपलब्ध कराने के लिए सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 06:35 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए एक महिला को डेढ़ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने यह आदेश विमान में महिला को कथित तौर पर गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराने के साथ ही शिकायत पर संवेदनशीलता से कार्रवाई नहीं करने के आरोपों के मामले में दिया।

अस्वच्छ, गंदी और दागदार सीट देने का आरोप

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारीक अहमद एवं शेखर चंद्र की पीठ शिकायतकर्ता पिंकी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिंकी ने आरोप लगाया था कि इस साल दो जनवरी को बाकू से दिल्ली लौटते समय उन्हें विमान में अस्वच्छ, गंदी और दागदार सीट दी गई थी।

सेवा में कमी का माना दोषी

यही नहीं शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायत को एयरलाइन ने उपेक्षापूर्ण और असंवेदनशील तरीके से निपटाया। एयरलाइन ने अपने जवाब में कहा कि शिकायत के बाद महिला को दूसरी सीट दी गई थी। एयरलाइन ने कहा कि इसी सीट पर महिला ने स्वेच्छा से दिल्ली तक की यात्रा पूरी की। लेकिन आयोग ने साक्ष्यों के आधार पर कहा कि फोरम का मानना है कि विपक्षी पक्ष सेवा में कमी का दोषी है।

एसडीडी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में रही विफल

आयोग ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर नौ जुलाई को फैसला दिया। आयोग ने कहा कि हम मानते हैं कि प्रतिवादी (इंडिगो) सेवा में कमी का दोषी है। महिला को हुई असुविधा, पीड़ा और मानसिक तनाव के लिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। आदेश में एयरलाइन को डेढ़ लाख रुपये मुआवजे के साथ 25 हजार रुपये मुकदमे खर्च के तौर पर देने का भी निर्देश दिया गया।

इस वजह से कमजोर पड़ी दलील

फोरम ने यह भी कहा कि एयरलाइंस स्थिति डेटा डिस्प्ले (एसडीडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही। जो उड़ान संचालन और यात्रियों से जुड़े घटनाक्रम दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। दस्तावेज के अभाव ने एयरलाइन की दलील को कमजोर कर दिया।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)