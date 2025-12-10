Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsindigo airlines cancellation resulted in business loss of 1000 crore in delhi
IndiGo कैंसिलेशन से दिल्ली को 1000 करोड़ की चोट, कारोबार पर कितना असर?

IndiGo कैंसिलेशन से दिल्ली को 1000 करोड़ की चोट, कारोबार पर कितना असर?

संक्षेप:

IndiGo फ्लाइटों के कैंसिलेशन के कारण दिल्ली को तगड़ी कारोबारी चोट पहुंची है। CTI का दावा किया कि इंडिगो फ्लाइटों के रद्द होने से दिल्ली के उद्योग, व्यापार और पर्यटन सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 

Dec 10, 2025 06:04 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

IndiGo एयरलाइंस की फ्लाइटों के रोजाना रद्द होने से दिल्ली में कारोबार को तगड़ी चोट पहुंची है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने दावा किया कि इंडिगो की फ्लाइटों के रद्द होने से दिल्ली के उद्योग, व्यापार और पर्यटन सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं बीते 10 दिनों के दौरान दिल्ली के बाजारों में फुटफाल 25 फीसदी कम हो गया है। एक दिसंबर से अब तक इंडिगो की लगभग 4 हजार से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं जिनमें से लगभग 50 हजार व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की खबरों के कारण व्यापारियों की संख्या में बहुत कमी आई है। दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ रहे हैं जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में फुटफाल 25 फीसदी कम हो गया है।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।