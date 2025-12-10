IndiGo कैंसिलेशन से दिल्ली को 1000 करोड़ की चोट, कारोबार पर कितना असर?
IndiGo फ्लाइटों के कैंसिलेशन के कारण दिल्ली को तगड़ी कारोबारी चोट पहुंची है। CTI का दावा किया कि इंडिगो फ्लाइटों के रद्द होने से दिल्ली के उद्योग, व्यापार और पर्यटन सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
IndiGo एयरलाइंस की फ्लाइटों के रोजाना रद्द होने से दिल्ली में कारोबार को तगड़ी चोट पहुंची है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने दावा किया कि इंडिगो की फ्लाइटों के रद्द होने से दिल्ली के उद्योग, व्यापार और पर्यटन सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं बीते 10 दिनों के दौरान दिल्ली के बाजारों में फुटफाल 25 फीसदी कम हो गया है। एक दिसंबर से अब तक इंडिगो की लगभग 4 हजार से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं जिनमें से लगभग 50 हजार व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की खबरों के कारण व्यापारियों की संख्या में बहुत कमी आई है। दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ रहे हैं जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में फुटफाल 25 फीसदी कम हो गया है।
