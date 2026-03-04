ये जवानी है कुर्बान… का नारा; AI समिट मामले में युवा कांग्रेस चीफ उदय भानु रिहा- VIDEO
इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें पिछले महीने AI समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था।
भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें पिछले महीने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर लगी रोक हटाते हुए रिहाई का आदेश दिया। जेल से बाहर आने के बाद चिब ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का कड़ा विरोध किया और प्रधानमंत्री की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता देश के हित में नहीं है। यह पूरा विवाद शिखर सम्मेलन में उनके अनोखे विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था।
तिहाड़ जेल से रिहा हुए चिब
पिछले महीने एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में 'कमीज उतारकर प्रदर्शन' करने को लेकर गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सत्र अदालत का आदेश सस्पेंड कर दिया था, जिसने चिब की जमानत पर रोक लगा दी थी।
समझौते को रोकने के लिए जारी रखेंगे लड़ाई
जेल से बाहर निकलते ही चिब ने कहा कि उनकी पार्टी भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। हम समझौते को रोकने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इसके प्रभावों को जानने के बावजूद, प्रधानमंत्री अब भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इससे यह विश्वास और मजबूत होता है कि वह पश्चिम के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम…
उदयभानु चिब ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से देश के किसानों को नुकसान होगा। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने नारा लगाया… ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम…
जमानत आदेश पर रोक लगाने को दी थी चुनौती
रविवार को जस्टिस सौरभ बनर्जी ने चिब की याचिका पर सुनवाई की। इसमें मजिस्ट्रेट अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने संबंधी सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने 28 फरवरी को चिब को जमानत दी थी, लेकिन कुछ घंटे बाद सत्र अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत ने 24 फरवरी को चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
विरोध प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार किया गया
भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार किया गया। इस प्रदर्शन में आईवाईसी कार्यकर्ता अपनी कमीज उतारकर विरोध जता रहे थे।
समिट स्थल में जबरन घुसने की कोशिश का आरोप
प्रदर्शनकारियों ने ऐसी सफेद टी-शर्ट पहनी थीं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें बनी हुई थीं। इन टी-शर्टों पर एप्सटीन फाइल्स, भारत-अमेरिका ट्रेड डील और प्रधानमंत्री झुक गए जैसे विवादास्पद नारे लिखे थे। आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने समिट स्थल में जबरन घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तारी की कार्रवाई की थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।