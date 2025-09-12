होटल की सीढ़ियां धुएं से भर गईं थीं, लोग कूद रहे थे; नेपाल में मरी महिला के बेटे ने सुनाई भयावह कहानी

मेरे माता-पिता ने हमें काठमांडू के दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए वीडियो कॉल भी की थी। लेकिन 9 सितंबर की रात को अफरा-तफरी मच गई। भीड़ ने होटल में आग लगा दी। होटल की सीढ़ियां धुएं से भर गईं। बचाव दल ने नीचे गद्दे बिछा दिए। लोग कूद रहे थे। मेरी मां फिसलकर गिर गई। बाद में उनकी मौत हो गई।

नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में एक भारतीय महिला की मौत हो गई वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थीं। वह अपने पति के साथ धार्मिक यात्रा पर गई थीं। दंपति काठमांडू के जिस होटल में ठहरे थे, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने उसमें आग लगा दी। इस दौरान घायल हुई महिला की मौत हो गई। उनके बेटे ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता को दूतावास से नाममात्र सहायता मिली और स्थानीय बचाव दल बहुत देर से मौके पर पहुंचे।

यह हादसा उस समय हुआ जब दंपति धार्मिक यात्रा पर थे। 58 साल के रामवीर सिंह गोला और 55 साल की उनकी पत्नी राजेश देवी 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए काठमांडू आए थे। 9 सितंबर की रात को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने उस पांच सितारा होटल को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वे दोनों ठहरे थे।

होटल में आग लगाने से सीढ़ियां धुएं से भर गईं। बचाव दल ने इमारत के नीचे गद्दे बिछाए और लोगों से कूदने को कहा। रामवीर गद्दे पर कूद गए और उन्हें मामूली चोटें आईं। जबकि उनकी पत्नी नीचे उतरते समय फिसल गईं और उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 सितंबर की रात को उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से गाजियाबाद लाया गया।

दंपति के बड़े बेटे विशाल ने बताया कि उनके माता-पिता 8 सितंबर को मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद बेहद खुश थे। उन्होंने हमें काठमांडू के दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए वीडियो कॉल भी की थी। लेकिन 9 सितंबर की रात को अफरा-तफरी मच गई। भीड़ ने होटल पर धावा बोल दिया और उसे आग लगा दी। सीढ़ियां धुएं से भर गईं तो मेरे पिता ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया, चादरें बांधीं और एक गद्दे पर कूद गए। मेरी मां कूदने की कोशिश में फिसल गईं और पीठ के बल गिर गईं।