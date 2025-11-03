यूक्रेनी सेना की हिरासत में भारतीय छात्र, वापस लाओ, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दिए आदेश

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से 22 साल के भारतीय छात्र साहिल मजोठी को वापस लाने के लिए गंभीर कदम उठाने के लिए कहा है। साहिल को यूक्रेनी सेना ने इस आरोप में हिरासत में लिया था कि उसने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए लड़ाई लड़ी थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से 22 साल के भारतीय छात्र साहिल मजोठी को वापस लाने के लिए गंभीर कदम उठाने के लिए कहा है। साहिल को यूक्रेनी सेना ने इस आरोप में हिरासत में लिया था कि उसने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए लड़ाई लड़ी थी। रिपोर्टों के अनुसार, मजोठी का दावा है कि उसे एक झूठे ड्रग मामले में जेल जाने से बचने के लिए रूसी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था।

जानकारी के मुताबिक मजोठी का दावा है कि एक झूठे ड्रग मामले में जेल जाने से बचने के लिए उसे रूसी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था। अब उसकी मां ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि उसके बेटे की भारत वापसी में मदद के लिए निर्देश जारी किए जा सकें।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा मजोठी को रूसी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया होगा और भारत सरकार को उस तक राजनयिक पहुच सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने बताया कि यूक्रेन भेजे जाने के बाद, मजोथी ने यूक्रेनी सेना के सामने से सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में यूक्रेनी सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।

मजोथी की मां, हसीनाबेन मजोथी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि उनका बेटा जनवरी 2024 में पढ़ाई के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग गया था। उनका कहना है कि उसने रूस में कूरियर की नौकरी की और उसे एक झूठे ड्रग मामले में फंसाया गया। उसे अप्रैल 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से, उनका उससे संपर्क टूट गया और उन्हें आशंका है कि उसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शामिल होने के लिए बहकाया गया था।