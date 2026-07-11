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दिल्ली के लाखों यात्रियों को सौगात; आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ये ट्रेनें

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मंजूरी दी है।

दिल्ली के लाखों यात्रियों को सौगात; आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ये ट्रेनें

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय राजधानी के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है। अब गाड़ी संख्या 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस और 14053 दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। इससे हिमाचल प्रदेश जाने वाले और पंजाब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजे एक लेटर में यह जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में बताया है कि आपके अनुरोध पत्र पर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है। अब ट्रेन नंबर 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 14053 दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेल मंत्रालय के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों की जरूरतों और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर उक्त दो ट्रेनों के ठहराव से उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों को सुविधा होगी।

समय की होगी बचत

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों का समय बचेगा, यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। यही नहीं लोगों को नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने की अतिरिक्त परेशानी से राहत मिलेगी।

यात्रियों को सीधा लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली-कालका एक्सप्रेस के आदर्श नगर में ठहरने से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यही नहीं इस पहल से हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी यह सुविधा अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

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इन जगहों की यात्रा करने वालों को मिलेगी सुविधा

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव से कुरुक्षेत्र, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर श्री फतेहगढ़ साहिब और श्री आनंदपुर साहिब जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा अब उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लोगों के लिए पहले की तुलना में अधिक सरल और सुगम हो जाएगी।

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दिल्ली के नागरिकों के लिए लगातार हो रहा काम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों से जुड़े हर विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दिलाना भी जनहित का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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