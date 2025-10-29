Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsindian railways trains platforms changed to handle crowds in delhi now restored
दिल्ली में भीड़ संभालने के लिए बदले गए थे इन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, अब हुए बहाल

दिल्ली में भीड़ संभालने के लिए बदले गए थे इन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, अब हुए बहाल

संक्षेप: दिल्ली में त्योहारों के दौरान ट्रेनों के अस्थायी रूप से बदले गए प्लेटफॉर्म फिर से बहाल कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेनें 31 अक्तूबर से अपने मूल प्लेटफॉर्म से चलेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Wed, 29 Oct 2025 07:39 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उत्तर रेलवे ने त्योहारों के दौरान ट्रेनों के अस्थायी रूप से बदले गए प्लेटफॉर्म को फिर से बहाल कर दिया है। उत्तर रेलवे के अनुसार 31 अक्तूबर से ट्रेनों के मूल प्लेटफॉर्म से चलाने का निर्णय लिया गया है। त्योहारों की भीड़-भाड़ के कारण यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उनके आने-जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में 30 अक्तूबर तक बदलाव किए गए थे। वह ट्रेनें 31 अक्तूबर से अपने मूल प्लेटफॉर्म से चलेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

31 अक्तूबर से अपने मूल प्लेटफॉर्म से चलेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन संख्या, स्टेशन--आगमन--प्रस्थान--वर्तमान प्लेटफार्म--परिवर्तित प्लेटफार्म

12562 नई दिल्ली-जयनगर ---21:15 01 13

12561 जयनगर – नई दिल्ली 15:45 -- 07 12

12260 बीकानेर जं. - सियालदह 19:30-19:45, 09 13

64110 नई दिल्ली - अलीगढ़ जं. --- 18:05 10 13

64429 गाजियाबाद - नई दिल्ली 17.20 ---- 10 13

14324 रोहतक जं. - नई दिल्ली 15:45 -- 02 07

54473 दिल्ली जं. - सहारनपुर जं. 18:40 18:45, 04 15

12046 चंडीगढ़ - नई दिल्ली 15:20 -- 01 02

12033 कानपुर सेंट्रल - नई दिल्ली 11:20 -- 10 02

64425 गाजियाबाद - नई दिल्ली - 13:30 -- 05 13

64432 नई दिल्ली - गाजियाबाद --- 13:50 05 13

12056 देहरादून - नई दिल्ली 11:05 ---- 02 10

12057 नई दिल्ली – दौलतपुर चौक --- 14.35 02 10

64052 गाजियाबाद - पलवल 12:38 12:40 01 02

64057 पलवल - गाजियाबाद 12:20 12:22 01 02

12392 नई दिल्ली - राजगीर -- 13.10 01 08

12445 नई दिल्ली - श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-- 20.50, 08 15

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।