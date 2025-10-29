दिल्ली में भीड़ संभालने के लिए बदले गए थे इन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, अब हुए बहाल
संक्षेप: दिल्ली में त्योहारों के दौरान ट्रेनों के अस्थायी रूप से बदले गए प्लेटफॉर्म फिर से बहाल कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेनें 31 अक्तूबर से अपने मूल प्लेटफॉर्म से चलेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...
उत्तर रेलवे ने त्योहारों के दौरान ट्रेनों के अस्थायी रूप से बदले गए प्लेटफॉर्म को फिर से बहाल कर दिया है। उत्तर रेलवे के अनुसार 31 अक्तूबर से ट्रेनों के मूल प्लेटफॉर्म से चलाने का निर्णय लिया गया है। त्योहारों की भीड़-भाड़ के कारण यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उनके आने-जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में 30 अक्तूबर तक बदलाव किए गए थे। वह ट्रेनें 31 अक्तूबर से अपने मूल प्लेटफॉर्म से चलेंगी।
31 अक्तूबर से अपने मूल प्लेटफॉर्म से चलेंगी ये ट्रेनें
ट्रेन संख्या, स्टेशन--आगमन--प्रस्थान--वर्तमान प्लेटफार्म--परिवर्तित प्लेटफार्म
12562 नई दिल्ली-जयनगर ---21:15 01 13
12561 जयनगर – नई दिल्ली 15:45 -- 07 12
12260 बीकानेर जं. - सियालदह 19:30-19:45, 09 13
64110 नई दिल्ली - अलीगढ़ जं. --- 18:05 10 13
64429 गाजियाबाद - नई दिल्ली 17.20 ---- 10 13
14324 रोहतक जं. - नई दिल्ली 15:45 -- 02 07
54473 दिल्ली जं. - सहारनपुर जं. 18:40 18:45, 04 15
12046 चंडीगढ़ - नई दिल्ली 15:20 -- 01 02
12033 कानपुर सेंट्रल - नई दिल्ली 11:20 -- 10 02
64425 गाजियाबाद - नई दिल्ली - 13:30 -- 05 13
64432 नई दिल्ली - गाजियाबाद --- 13:50 05 13
12056 देहरादून - नई दिल्ली 11:05 ---- 02 10
12057 नई दिल्ली – दौलतपुर चौक --- 14.35 02 10
64052 गाजियाबाद - पलवल 12:38 12:40 01 02
64057 पलवल - गाजियाबाद 12:20 12:22 01 02
12392 नई दिल्ली - राजगीर -- 13.10 01 08
12445 नई दिल्ली - श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-- 20.50, 08 15