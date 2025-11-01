आनंद विहार स्टेशन से बिहार के लिए कल से चलेंगी ये 2 स्पेशल ट्रेनें, क्या टाइमिंग?
संक्षेप: भारतीय रेलवे दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के सहरसा और मुज्जफरपुर जंक्शन के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार से रविवार को ये ट्रेनें चलाई जाएंगी।
भारतीय रेलवे ने दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार से रविवार को बिहार के सहरसा और मुज्जफरपुर जंक्शन के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। गौर करने वाली बात है कि रेलवे की ओर से यह ऐलान छठ पर्व समाप्त होने के बाद किया गया है।
ट्रेन नंबर 02520 की टाइमिंग
रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02520 आनंद विहार टर्मिनल से रविवार को सुबह 5.20 बजे चलकर रात 10.15 बजे मुज्जफरपुर जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन 10:45 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।
ट्रेन नंबर 02522 की टाइमिंग
वहीं ट्रेन नंबर 02522 आनंद विहार टर्मिनल से रविवार दोपहर 12 बजे चलकर अगली शाम 5.15 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचेगी।
किसमें कैसे कोच?
मुज्जफरपुर जाने वाली ट्रेन में सभी एसी कोच होंगे। वहीं सहरसा जाने वाली स्पेशल ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगे होंगे।
12 हजार से ज्यादा ट्रेनें चलाने का था ऐलान
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि रेल मंत्रालय ने छठ पूजा के बाद लौट रहे बिहार के प्रवासी कामगारों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का इंतजाम किया है। भारतीय रेलवे के अनुसार, इस साल रेलवे ने त्योहारी यात्रा की भीड़ के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 61 दिनों के दौरान देश भर में 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था।