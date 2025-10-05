indian railways special trains from anand vihar terminal delhi to malda and jaynagar दिल्ली के आनंद विहार से मालदा और जयनगर के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, क्या टाइमिंग?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिवाली और छठ के त्योहारों पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से मालदा टाउन और जयनगर के लिए दो अलग-अलग विशेष वीकली ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 05:36 PM
दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से मालदा टाउन और जयनगर के लिए दो अलग-अलग विशेष वीकली ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दोनों ही ट्रेनें नवंबर महीने तक आवाजाही करेंगी। इस रिपोर्ट में जानें इन विशेष ट्रेनों की टाइमिंग…

आनंद विहार-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 03435: मालदा टाउन से हर सोमवार को (6 अक्तूबर से 24 नवंबर तक) चलेगी।

गाड़ी संख्या 03436: आनंद विहार से हर मंगलवार को (7 अक्तूबर से 25 नवंबर तक) चलेगी और अगले दिन मालदा टाउन पहुंचेगी।

कुल फेरे: दोनों दिशाओं में यह गाड़ी कुल 16 फेरे लगाएगी।

रेलवे के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार से मालदा टाउन के बीच विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 03435 मालदा टाउन से प्रत्येक सोमवार ( 6 अक्तूबर से 24 नवंबर तक) को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 03436 आनंद विहार से प्रत्येक मंगलवार (7 अक्तूबर से 25 नवंबर तक) को चलकर अगले दिन मालदा टाउन पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह गाड़ी कुल 16 फेरे लगाएगी।

आनंद विहार-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 04060: आनंद विहार टर्मिनल से हर गुरुवार को (9 अक्तूबर से 27 नवंबर तक) सुबह 9 बजे चलकर अगली सुबह 7 बजे जयनगर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04059: वापसी में जयनगर से हर शुक्रवार को (10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक) सुबह 10 बजे चलकर अगली सुबह 8:40 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

आनंद विहार टर्मिनल से जयनगर के बीच विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04060 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येग गुरुवार (9 अक्तूबर से 27 नवंबर तक) सुबह 9 बजे चलकर अगली सुबह 7 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04059 जयनगर से प्रत्येक शुक्रवार (10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक) सुबह 10 बजे चलकर अगली सुबह 8.40 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।