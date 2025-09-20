indian railways special train will running from delhi junction to sitamarhi know timing दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, क्या टाइमिंग, कब तक चलेगी?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, क्या टाइमिंग, कब तक चलेगी?

रेलवे की ओर से दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी जंक्शन के बीच किया जाएगा।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 10:30 PM
दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया है। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी जंक्शन के बीच एक वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। इस वीकली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 2 अक्तूबर से किया जाएगा। यह ट्रेन 27 नवंबर तक दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी के लिए रवाना होती रहेगी। वापसी की आखिरी डेट 28 नवंबर है।

क्या टाइमिंग, कब तक चलेगी?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 04010 दिल्ली जंक्शन से गुरुवार रात 11.05 बजे चलकर अगली रात 10.30 बजे सीतामढ़ी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04009 सीतामढ़ी जंक्शन से शुक्रवार रात 11.55 बजे (3 अक्तूबर से 28 नवंबर तक) चलकर अगसी रात 11.58 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन दिल्ली जंक्शन से 27 नवंबर तक सीतामढ़ी के लिए रवाना होती रहेगी।

नई दिल्ली और लखनऊ के बीच भी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और लखनऊ के बीच एक नई वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 04203 लखनऊ से हर सोमवार को सुबह 8:05 बजे चलेगी (22 सितंबर से 24 नवंबर तक)। यह उसी दिन शाम 6:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 04204 के रूप में सोमवार रात 8:20 बजे चलेगी (22 सितंबर से 24 नवंबर तक) और अगले दिन सुबह 6:35 बजे लखनऊ पहुंचेगी।