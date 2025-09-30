दिवाली छठ पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, चलेगी यह स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने दिवाली-छठ के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी पहल की है। रेलवे ने दिल्ली से दुर्ग जंक्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिवाली-छठ के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी से दुर्ग जंक्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के लिए हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 08760 दुर्ग जंक्शन से हर रविवार को सुबह 10.45 बजे (5 अक्तूबर से 23 नवंबर तक) चलकर अगली सुबह 11.10 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 08761 हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हर सोमवार (6 अक्तूबर से 24 नवंबर तक) दोपहर 12.30 बजे चलकर अगली दोपहर 3 बजे दुर्ग जंक्शन पहुंचेगी।

दुर्ग से चलने वाली कुछ अन्य ट्रेनों में ट्रेन संख्या 08795 दुर्ग-पटना स्पेशल और 08796 पटना-दुर्ग स्पेशल ट्रेन का नाम भी शामिल है।