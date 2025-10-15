दिल्ली-NCR के इन 5 स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला
संक्षेप: Indian Railways: उत्तरी रेलवे ने दिल्ली-एनसीआर के पांच रेलवे स्टेशनों पर आज से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों (Platform Tickets) की बिक्री को बंद कर दिया है। ये नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हैं।
Indian Railways: दिवाली समेत फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। इस मौके पर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के उमड़ने के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तरी रेलवे (नॉर्दर्न रेलवे) ने दिल्ली-एनसीआर के पांच रेलवे स्टेशनों पर आज से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को बंद कर दिया है। जिन रेलवे स्टेशनों पर 15-28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे, वे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हैं।
नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि यह फैसला स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ रोकने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, "हालांकि, सीनियर सिटिजन, दिव्यांगजन, अनपढ़, महिला यात्रियों के साथ आने वाले लोग प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पूछताछ ऑफिस जा सकते हैं।"
रेलवे का अनुमान है कि दिवाली और छठ के मौके पर 17, 18 और 23 अक्टूबर को स्टेशनों पर सबसे ज्यादा भीड़ आ सकती है। वहीं, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को त्योहारों के मौसम में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में ठीक से सफाई पक्का करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इनमें आम तौर पर लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले स्पेयर कोच होते हैं। 10 अक्टूबर को लिखे एक लिखित निर्देश में, बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के ऑर्डर और चलाने के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अपने 2023 के निर्देश का जिक्र करते हुए, जोन से स्पेशल ट्रेनों के कोच में अच्छी क्वालिटी की सफाई और हाइजीन देकर यात्रियों के लिए बेहतर आराम कन्फर्म करने को कहा है।
