दिल्ली के इन रेलवे स्टेशनों पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक, केवल इनको छूट

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई रेलवे स्टेशनों पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तर रेलवे का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

उत्तर रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि दिल्ली एरिया के स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई है। हालांकि उन लोगों को यह सुविधा मिलेगी जो वृद्ध, दिव्यांगजन, निरक्षर और महिला यात्रियों आदि की मदद के लिए स्टेशन पर आ रहे हैं। इन लोगों को छूट दी गई है।

इससे पहले भी उत्तर रेलवे की ओर से दिवाली और छठ पर्व को लेकर स्टेशनों पर भारी भीड़ के कारण 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पांच स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई थी। इनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन शामिल थे। तब कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निरक्षर और महिला यात्रियों के साथ आने वाले प्लेटफार्म टिकट के लिए पूछताछ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।