Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsindian railways platform tickets sale stopped at these railway stations in delhi till 11 nov
दिल्ली के इन रेलवे स्टेशनों पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक, केवल इनको छूट

दिल्ली के इन रेलवे स्टेशनों पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक, केवल इनको छूट

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई रेलवे स्टेशनों पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तर रेलवे का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 

Wed, 5 Nov 2025 03:11 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि दिल्ली एरिया के स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई है। हालांकि उन लोगों को यह सुविधा मिलेगी जो वृद्ध, दिव्यांगजन, निरक्षर और महिला यात्रियों आदि की मदद के लिए स्टेशन पर आ रहे हैं। इन लोगों को छूट दी गई है।

इससे पहले भी उत्तर रेलवे की ओर से दिवाली और छठ पर्व को लेकर स्टेशनों पर भारी भीड़ के कारण 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पांच स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई थी। इनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन शामिल थे। तब कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निरक्षर और महिला यात्रियों के साथ आने वाले प्लेटफार्म टिकट के लिए पूछताछ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

दरअसल, बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी है। मतदान के लिए लोग अपने गृह नगर का रुख कर रहे हैं। वहीं छठ और वोटिंग के बाद वापसी करने वालों की भी संख्या भी बढ़ने का अनुमान है। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखी जाने की उम्मीद है। इन्हीं वजहों के चलते उत्तर रेलवे की ओर से उक्त कदम उठाया गया है। सनद रहे रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनें भी चला रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।