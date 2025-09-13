दिल्ली के आनंद विहार से पटना के लिए चलेगी यह स्पेशल ट्रेन, क्या टाइमिंग?

रेलवे की ओर से पटना के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच इस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

भारतीय रेलवे ने पटना के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच विशेष गाड़ी का परिचालन किया जाएगा। वहीं रेलवे ने भागलपुर वाया सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी जारी की है।

ट्रेन संख्या 02391 पटना जंक्शन से प्रत्येक शनिवार (20 सितंबर से 29 नवंबर तक) को रात 10.20 पर चलकर अगली शाम 6.30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन नंबर 02392 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक रविवार (21 सितंबर से 30 नवंबर तक) को रात 11.20 बजे चलकर अगली शाम 5.20 बजे पटना पहुंचेगी।

वहीं रेलवे ने भागलपुर वाया सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी जारी की है। 13 सितंबर को यह गाड़ी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट एसी का-1, सेकेंड एसी के-4 व थर्ड एसी के-12 समेत 20 कोच रहेंगे।

ट्रेन रास्ते में बैराबी, हाईलाकांदि, बदरपुर, न्यू हाफलोंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज से होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। वहीं जमालपुर, पटना, डीडीयू, कानपुर सेंट्रल होते हुए रविवार को सुबह 10:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।