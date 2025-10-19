दिवाली के दिन दिल्ली में इन जगहों पर बंद रहेंगे रेलवे टिकट काउंटर, कहां रहेंगे चालू?
संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन सोमवार को कुछ टिकट काउंटर दिनभर बंद रहेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, दिवाली के दिन दिल्ली में रेलवे की पीआरएस सेवाएं आंशिक रूप से चलेंगी।
दिवाली के दिन सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ टिकट काउंटर दिनभर बंद रहेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन रेलवे की पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम सेवाएं आंशिक रूप से चलेंगी। रेलवे ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में कुछ टिकट आरक्षण केंद्र दिन भर तो कुछ शाम के समय बंद रहेंगे जबकि कुछ सामान्य समय के खुले रहेंगे।
ये टिकट काउंटर पूरे दिन रहेंगे बंद
रेलवे के अनुसार, दिल्ली में संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इण्डिया, रेलवे बोर्ड कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट स्थित टिकट काउंटर दिवाली के दिन बंद रहेंगे।
ये टिकट काउंटर शाम के समय रहेंगे बंद
वहीं सोमवार को शाम के समय पालम, दिल्ली कैंट, नरेला, नांगलोई, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), शकूर बस्ती के काउंटर बंद रहेंगे।
ये टिकट काउंटर रहेंगे खुले
नई दिल्ली (पहाड़गंज और अजमेरी गेट की तरफ), दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार एवं दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर चालू आरक्षण काउंटर सामान्य समयानुसार कार्य करेंगे।
अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री
इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहार के सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने यात्रियों से रेलवे परिसर की स्वच्छता और मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
गलत जानकारी देने वालों पर होगा ऐक्शन
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अपील की कि रेलवे को लेकर भ्रामक वीडियो न फैलाएं।