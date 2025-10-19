Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsindian railway ticket counters will closed at some places in delhi on diwali
दिवाली के दिन दिल्ली में इन जगहों पर बंद रहेंगे रेलवे टिकट काउंटर, कहां रहेंगे चालू?

दिवाली के दिन दिल्ली में इन जगहों पर बंद रहेंगे रेलवे टिकट काउंटर, कहां रहेंगे चालू?

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन सोमवार को कुछ टिकट काउंटर दिनभर बंद रहेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, दिवाली के दिन दिल्ली में रेलवे की पीआरएस सेवाएं आंशिक रूप से चलेंगी। 

Sun, 19 Oct 2025 09:15 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिवाली के दिन सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ टिकट काउंटर दिनभर बंद रहेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन रेलवे की पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम सेवाएं आंशिक रूप से चलेंगी। रेलवे ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में कुछ टिकट आरक्षण केंद्र दिन भर तो कुछ शाम के समय बंद रहेंगे जबकि कुछ सामान्य समय के खुले रहेंगे।

ये टिकट काउंटर पूरे दिन रहेंगे बंद

रेलवे के अनुसार, दिल्ली में संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इण्डिया, रेलवे बोर्ड कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट स्थित टिकट काउंटर दिवाली के दिन बंद रहेंगे।

ये टिकट काउंटर शाम के समय रहेंगे बंद

वहीं सोमवार को शाम के समय पालम, दिल्‍ली कैंट, नरेला, नांगलोई, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), शकूर बस्ती के काउंटर बंद रहेंगे।

ये टिकट काउंटर रहेंगे खुले

नई दिल्‍ली (पहाड़गंज और अजमेरी गेट की तरफ), दिल्‍ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार एवं दिल्‍ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर चालू आरक्षण काउंटर सामान्य समयानुसार कार्य करेंगे।

अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री

इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहार के सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने यात्रियों से रेलवे परिसर की स्वच्छता और मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

गलत जानकारी देने वालों पर होगा ऐक्शन

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अपील की कि रेलवे को लेकर भ्रामक वीडियो न फैलाएं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।