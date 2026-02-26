श्रीगंगानगर-मथुरा के बीच नई स्पेशल ट्रेन; किन स्टेशनों पर रुकेगी, कितना किराया?
रेलवे ने श्रीगंगानगर और मथुरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। सूत्रों का कहना है कि इस ट्रेन को स्थाई किया जा सकता है। फिलहाल यह ट्रेन ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...
इंडियन रेलवे ने श्रीगंगानगर से मथुरा-आगरा के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन शुरू किया है। यह ट्रेन परीक्षण के तौर पर चलाई जा रही है। इसमें श्रीगंगानगर के लिए केवल 60 सीटों का कोटा रखा गया है। यदि यात्रियों की संख्या अच्छी रही तो इसे स्थायी कर दिया जाएगा। यह ट्रेन अबोहर, सिरसा और अलवर के रास्ते चलेगी जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों और श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। श्रीगंगानगर से मथुरा पहुंचने में करीब 13 घंटे लगेंगे।
ट्रेन नंबर 12440 रूट और टाइमिंग
वहीं गाड़ी संख्या 12440 श्री गंगानगर (SGNR) से हुजूर साहिब नांदेड़ (NED) स्पेशल ट्रेन हर हफ्ते शुक्रवार को दोपहर 13:25 बजे रवाना होकर 21:40 बजे हुजूर साहिब नांदेड़ पहुंचती है। यह ट्रेन हनुमानगढ़-भटिंडा-दिल्ली रूट से होकर हुजूर साहिब नांदेड़ पहुंचती है। यह ट्रेन किन स्टेशनों पर रुकेगी और रूट क्या होगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी नीचे तस्वीर के रूप में संलग्न है।
ट्रेन नंबर 12486 रूट और टाइमिंग
गाड़ी संख्या 12486 श्रीगंगानगर-हुजूर साहिब नांदेड़ स्पेशल हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार को दोपहर 2.30 बजे से चलकर रात 12 बजे मथुरा पहुंचती है। यह ट्रेन अबोहर-मलोट-भटिंडा-दिल्ली मार्ग से रवाना होकर मथुरा पहुंचती है। यह ट्रेन किन स्टेशनों पर रुकेगी और इसका रूट क्या होगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी नीचे तस्वीर के रूप में संलग्न है।
कितना किराया?
इस ट्रेन के लिए स्लीपर क्लास का किराया 475 रुपये, थर्ड एसी का किराया 1270 रुपये और सेकंड एसी का किराया 1795 रुपये है।
कितना लगेगा समय?
सूत्रों ने बताया कि ट्रेन नंबर 12486 श्रीगंगानगर से मथुरा पहुंचने में करीब 13 घंटे लगेंगे, जबकि वापसी में 17 घंटे का समय लगेगा, जिसमें करीब तीन घंटे का ठहराव भी है।
दिल्ली के व्यस्ततम कॉरिडोर से बचने की कवायद
इन मौजूदा सेवाओं के बावजूद रेलवे दिल्ली के व्यस्त कॉरिडोर से बचते हुए नए वैकल्पिक मार्ग पर परीक्षण कर रही है। इसे मार्च में परीक्षण के तौर पर चलाया जाएगा। श्रीगंगानगर और मथुरा के बीच यह रेलगाड़ी आने जाने के चार- चार फेरे लगाएगी। इसे आगरा तक चलाया जाएगा और इसे श्रीगंगानगर- ईदगाह स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है।
ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही
सूत्रों का कहना है कि यह स्पेशल ट्रेन के नाम से चर्चा में है लेकिन पूरी तरह परीक्षण के तौर पर चलाई गई है। यही कारण है कि रेलवे ने सिर्फ 60 सीटों का कोटा रखा है ताकि यात्री भार का सही आकलन किया जा सके। मांग अच्छी रही तो इसे स्थाई किया जा सकता है अन्यथा बंद कर दी जाएगी।
