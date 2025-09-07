indian railway announces special trains from delhi junction and anand vihar know about timing दिल्ली जं. और आनन्द विहार से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; कहां स्टॉपेज, क्या टाइमिंग?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsindian railway announces special trains from delhi junction and anand vihar know about timing

दिल्ली जं. और आनन्द विहार से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; कहां स्टॉपेज, क्या टाइमिंग?

इंडियन रेलवे ने दिल्ली जंक्शन से गोमती नगर के लिए स्पेशल वीकली ट्रेन और आनन्द विहार टर्मिनस से सीतामढ़ी तक के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इन ट्रेनों की क्या होगी टाइमिंग? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 06:40 PM
दिल्ली जं. और आनन्द विहार से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; कहां स्टॉपेज, क्या टाइमिंग?

इंडियन रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली जंक्शन से गोमती नगर के लिए स्पेशल वीकली ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ट्रेन संख्या 05023 गोमती नगर से हर मंगलवार (27 सितंबर से 4 नवंबर तक) को प्रस्थान कर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन रात 11.55 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12.20 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी।

भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, वापसी में ट्रेन संख्या 05024 दिल्ली जंक्शन से हर गुरुवार (25 सिंतबर से 5 नवंबर तक) रात 12.25 बजे चलकर अगली सुबह 11.45 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी।

इंडियन रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 04016 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन हर दिन आनन्द विहार से 15.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन लखनऊ 01.20 बजे होते हुए सीतामढ़ी 15.00 बजे तक जाएगी।

वापसी में यह ट्रेन नंबर 04015 के रूप में सीतामढ़ी से 30 सितंबर से 01 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी से हर रोज 16.30 बजे प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन लखनऊ 08.40 से होते हुए गंतव्य तक जाएगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार, लखनऊ होकर आवाजाही करने वाली वीकली स्पेशल ट्रेनों का संचालन 27 सितंबर से किया जाएगा। इतना ही नहीं गोमती नगर-बेंगलुरु-गोमती नगर ट्रेन के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। अब यह ट्रेन दिसंबर तक चलेगी।

रेलवे प्रवक्ता की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 05017 मऊ-उधना वीकली स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 01 नवंबर तक हर शनिवार को मऊ से 05.30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बादशाहनगर 14.02 बजे, ऐशबाग 14.40 बजे से होते हुए दूसरे दिन उधना 12.00 बजे पहुंचेगी।

रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि वापसी में यह ट्रेन संख्या 05018 उधना-मऊ के रूप में 28 सितंबर से 02 नवंबर तक हर रविवार को उधना से 15.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन ऐशबाग 14.15 बजे और बादशाहनगर 14.47 बजे होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी।