ट्रेन यात्रियों को अब नई सुविधा, SMS से हो जाएगा कई मुश्किलों का हल

संक्षेप: रेलगाड़ी में सफर के दौरान किसी प्रकार की समस्या का समाधान अब रेलवे द्वारा एक एसएमएस पर किया जाएगा। इतना ही नहीं रेलगाड़ी से लेकर आपके पार्सल सेवा से जुड़ी जानकारी भी अब रेलवे द्वारा एक एसएमएस पर मुहैया कराई जाएगी।

Jan 15, 2026 12:05 pm IST

रेलगाड़ी में सफर के दौरान किसी प्रकार की समस्या का समाधान अब रेलवे द्वारा एक एसएमएस पर किया जाएगा। इतना ही नहीं रेलगाड़ी से लेकर आपके पार्सल सेवा से जुड़ी जानकारी भी अब रेलवे द्वारा एक एसएमएस पर मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए आपको केवल अपना संदेश 139 पर मैसेज करना होगा। पहले इस नंबर पर केवल कॉल कर लोगों को यह सेवाएं मिलती थीं, जिसमें काफी समय लगता था।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार वह यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ उनकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि यात्रियों को रेल सफर के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और अगर उन्हें कोई समस्या हो तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए ही 139 पर कॉल सुविधा के साथ रेल मदद ऐप की शुरुआत की गई थी।

इस कड़ी में अब उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 139 पर मैसेज सेवा भी शुरू की है। इसके शुरू होने से किसी भी पीएनआर, रेलगाड़ी के समय, रेलगाड़ी की मौजूदा लोकेशन, परिचालन के समय आदि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

शिकायत भी कर सकते हैं इतना ही नहीं अगर रेलगाड़ी में सफर करते समय या स्टेशन पर इंतजार करते समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या है तो वह उसकी जानकारी भी एसएमएस के माध्यम से दे सकेंगे। इसमें गंदगी, बिजली, शौचालय, पानी आदि की समस्या शामिल हो सकती है। उनका एसएसएस मिलते ही रेलवे द्वारा शिकायत दर्ज कर संबंधित विभाग के कर्मचारी को समाधान के लिए भेजा जाएगा। इन समस्याओं को दर्ज कराने के लिए 139 पर कॉल करने एव रेल मदद ऐप की सुविधा भी पहले की तरह चालू रहेगी।

उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने एवं उनकी समस्या का जल्द समाधान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

ऐसे इस्तेमाल होगी एसएमएस सेवा

पीएनआर जानकारी SMS करें: PNR PNR नंबर

उदाहरण: PNR 1234567890

ट्रेन लोकेशन SMS करें: SPOT ट्रेन नंबर

उदाहरण: SPOT 12561

किसी तारीख पर ट्रेन लोकेशन SMS करें: SPOT ट्रेन नंबर DDMMYY

उदाहरण: SPOT 12561 150126

किसी स्टेशन पर ट्रेन लोकेशन SMS करें: SPOT ट्रेन नंबर स्टेशन कोड

उदाहरण: SPOT 12561 NDLS

ट्रेन रूट की जानकारी SMS करें: ROUTE ट्रेन नंबर

उदाहरण: ROUTE 12561

ट्रेन आगमन व प्रस्थान स्थिति SMS करें: AD ट्रेन नंबर स्टेशन कोड

उदाहरण: AD 12561 NDLS

पार्सल की स्थिति SMS करें: PRR पार्सल रेफरेंस नंबर

उदाहरण: PRR 1234567890

रेल मदद शिकायत SMS करें: MADAD शिकायत PNR नंबर