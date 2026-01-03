Hindustan Hindi News
Noida : इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 17वें फ्लोर से गिरकर मौत

संक्षेप:

नोएडा में आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गर्ग की 17वें फ्लोर से नीचे गिरकर मौत हो गई। वह दिल्ली ऑफिस में कार्यरत थे। 55 वर्षीय अजय गर्ग मूलरूप से कानपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में नोएडा सेक्टर 104 स्थित एक सोसाइटी में रहते थे।  

Jan 03, 2026 02:43 pm IST
नोएडा में आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गर्ग की 17वें फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे गिरकर मौत हो गई। वह दिल्ली ऑफिस में कार्यरत थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दिल्ली ऑफिस में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत 55 वर्षीय अजय गर्ग शनिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे अचानक अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अजय गर्ग मूलरूप से कानपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में नोएडा सेक्टर 104 स्थित एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9171 में अपनी पत्नी मयूरी गर्ग के साथ रहते थे। इनका एक बेटा देवांग भी है, जो मुंबई में जॉब करता है।

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि अजय आज सुबह करीब 10:20 मिनट पर अपने घर में पत्नी से 5 मिनट का बोलकर बालकनी की तरफ गए और फिर अचानक नीचे गिर गए। सोसाइटी कैंप में मौजूद लोगों द्वारा आनन-फानन में अजय गर्ग को पास के यथार्थ अस्पताल सेक्टर 110 में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पत्नी और परिजन यथार्थ अस्पताल में मौजूद हैं। बेटे देवांग को परिजनों द्वारा सूचना दे दी गई है जो मुंबई से आ रहे हैं। फील्ड यूनिट को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

