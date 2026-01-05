इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मौत हादसा नहीं खुदकुशी थी, सुसाइड नोट में बताया कारण
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि खुदकुशी थी। नोएडा पुलिस ने रविवार को उनका सुसाइड नोट मिलने के बाद इसकी पुष्टि की है। पहले सुसाइड नोट न मिलने के कारण शनिवार को यह माना जा रहा था कि अधिकारी की मौत 17वीं मंजिल से गिरने से हुई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 55 वर्षीय अजय गर्ग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दिल्ली ऑफिस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वह मूलरूप से कानपुर के रहने वाले थे और फिलहाल नोएडा सेक्टर-104 स्थित एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी के फ्लैट में अपनी पत्नी मयूरी गर्ग के साथ रहते थे।
शनिवार सुबह करीब सवा 10 बजे वह बालकनी की तरफ गए। पांच मिनट बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में 17वीं मंजिल से नीचे गिर गए। सुरक्षाकर्मी गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे तो अजय गर्ग लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। सोसाइटी के लोगों ने उनकी पत्नी और डॉयल-112 पर घटना की सूचना दी।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अजय गर्ग के मुंबई में रहने वाले बेटे को पिता के मौत होने की जानकारी दी गई। वह वहीं पर नौकरी करता है। परिजनों ने रविवार को मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस हादसा और हत्या दोनों मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या माना।
सुसाइड नोट में खुश न होने की बात लिखी
पुलिस का दावा है कि मृतक के फ्लैट से आधे पेज का एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें अजय ने लिखा है कि वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अधिकारी ने जीवन में खुश न होने की बात भी लिखी है। पुलिस का दावा है कि अजय जब फ्लैट की बालकनी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने पत्नी से मोबाइल में नेटवर्क न आने की बात कही थी।