इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मौत हादसा नहीं खुदकुशी थी, सुसाइड नोट में बताया कारण

संक्षेप:

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि खुदकुशी थी। नोएडा पुलिस ने रविवार को उनका सुसाइड नोट मिलने के बाद इसकी पुष्टि की है। पहले सुसाइड नोट न मिलने के कारण शनिवार को यह माना जा रहा था कि अधिकारी की मौत 17वीं मंजिल से गिरने से हुई।

Jan 05, 2026 07:55 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 55 वर्षीय अजय गर्ग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दिल्ली ऑफिस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वह मूलरूप से कानपुर के रहने वाले थे और फिलहाल नोएडा सेक्टर-104 स्थित एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी के फ्लैट में अपनी पत्नी मयूरी गर्ग के साथ रहते थे।

शनिवार सुबह करीब सवा 10 बजे वह बालकनी की तरफ गए। पांच मिनट बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में 17वीं मंजिल से नीचे गिर गए। सुरक्षाकर्मी गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे तो अजय गर्ग लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। सोसाइटी के लोगों ने उनकी पत्नी और डॉयल-112 पर घटना की सूचना दी।

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अजय गर्ग के मुंबई में रहने वाले बेटे को पिता के मौत होने की जानकारी दी गई। वह वहीं पर नौकरी करता है। परिजनों ने रविवार को मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस हादसा और हत्या दोनों मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या माना।

सुसाइड नोट में खुश न होने की बात लिखी

पुलिस का दावा है कि मृतक के फ्लैट से आधे पेज का एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें अजय ने लिखा है कि वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अधिकारी ने जीवन में खुश न होने की बात भी लिखी है। पुलिस का दावा है कि अजय जब फ्लैट की बालकनी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने पत्नी से मोबाइल में नेटवर्क न आने की बात कही थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
