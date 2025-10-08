indian cricket team name change pil rejected by delhi high court भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदल दिया जाए; हाईकोर्ट ने इस मांग पर क्या कहा?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदल दिया जाए। याचिकाकर्ता की मांग थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 'भारतीय क्रिकेट टीम' नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 01:29 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदल दिया जाए। याचिकाकर्ता की मांग थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 'भारतीय क्रिकेट टीम' नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए वकील रीपक कंसल की जमकर खिंचाई की।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गेडेला ने कहा, 'क्या आप कह रहे हैं कि टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यह टीम हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व करती है, आप कह रहे हैं कि वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते? यह टीम इंडिया नहीं है? यदि यह टीम इंडिया नहीं है, कृपया हमें बताइए यह क्यों टीम इंडिया नहीं है?'

चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि यह जनहित याचिका सरासर समय की बर्बादी है। कोर्ट ने कहा, 'यह सरासर कोर्ट के समय और आपके समय की बर्बादी है। हमें एक राष्ट्रीय टीम बताइए किसी भी खेल में जिसका चयन सरकारी अधिकारी करते हैं। भारतीय दल जो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलिंपिक्स में शामिल होता है... क्या उसे सरकारी अधिकारी चयनित करते हैं। क्या वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस कोई भी खेल।'