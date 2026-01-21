Hindustan Hindi News
ले बेटा... क्रिश के वायरल गाने पर भारतीय सेना कर रही परेड की रिहर्सल; VIDEO वायरल

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना के जवानों का 'दिल ना दिया' गाने पर 'ले बेटा' स्टाइल में गुनगुनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

Jan 21, 2026 10:36 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की सर्द सुबह में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रही भारतीय सेना के जवानों ने एक अनोखा नजारा पेश किया। वे न सिर्फ कदमताल कर रहे थे, बल्कि 'क्रिश ' फिल्म के वायरल गाने 'दिल ना दिया' पर गुनगुना रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गाने में लगा'ले बेटा' वाला वायरल तड़का

गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले वार्म-अप के दौरान सेना के जवान 'दिल ना दिया' गाने पर थिरकते और गाते नजर आए। ये गाना फिल्म का जरूर था, लेकिन इसमें वायरल तड़का भी लगा। दरअसल हाल ही में एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो क्रिश फिल्म का ये गाना बेहद अनोखे अंदाज में गाता दिख रहा है। लड़का गाने के लिरिक्स के बीच में 'ले बेटा' भी कहता है। सेना के जवान भी गाने के साथ 'ले बेटा' गुनगुनाते दिख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किए जाने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया। एक पोस्ट में इसे 'गूजबंप्स मोमेंट' कहा गया, जबकि दूसरे में जवानों की अनुशासन और उत्साह की तारीफ की गई। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि यह देशभक्ति का नया रूप है, जहां बॉलीवुड और सेना का कनेक्शन दिल छू लेता है। गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारी के बीच यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

बता दें कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हो रही यह रिहर्सल 26 जनवरी को मुख्य परेड का हिस्सा बनेगी, जहां सेना की ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन होगा। इस परेड में तीनों सेनाओं के साथ अर्द्धसैनिक बल और कई राज्यों की झांकियां भी शामिल होंगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
