ले बेटा... क्रिश के वायरल गाने पर भारतीय सेना कर रही परेड की रिहर्सल; VIDEO वायरल

संक्षेप: गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना के जवानों का 'दिल ना दिया' गाने पर 'ले बेटा' स्टाइल में गुनगुनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

दिल्ली की सर्द सुबह में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रही भारतीय सेना के जवानों ने एक अनोखा नजारा पेश किया। वे न सिर्फ कदमताल कर रहे थे, बल्कि 'क्रिश ' फिल्म के वायरल गाने 'दिल ना दिया' पर गुनगुना रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गाने में लगा'ले बेटा' वाला वायरल तड़का गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले वार्म-अप के दौरान सेना के जवान 'दिल ना दिया' गाने पर थिरकते और गाते नजर आए। ये गाना फिल्म का जरूर था, लेकिन इसमें वायरल तड़का भी लगा। दरअसल हाल ही में एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो क्रिश फिल्म का ये गाना बेहद अनोखे अंदाज में गाता दिख रहा है। लड़का गाने के लिरिक्स के बीच में 'ले बेटा' भी कहता है। सेना के जवान भी गाने के साथ 'ले बेटा' गुनगुनाते दिख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो वीडियो को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किए जाने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया। एक पोस्ट में इसे 'गूजबंप्स मोमेंट' कहा गया, जबकि दूसरे में जवानों की अनुशासन और उत्साह की तारीफ की गई। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि यह देशभक्ति का नया रूप है, जहां बॉलीवुड और सेना का कनेक्शन दिल छू लेता है। गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारी के बीच यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।