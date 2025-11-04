Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsIndian army lieutenant colonel mobile phone snatched in ghaziabad by bike borne snatchers
सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल से मोबाइल फोन छीना, गाजियाबाद में झपटमारों का आतंक

Tue, 4 Nov 2025 03:08 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के इंदिरापुरम और कौशांबी थाना क्षेत्र में झपटमार बदमाशों ने सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सॉफ्टवेयर इंजीनयर से मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम में रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ सामंत फिलहाल असम में तैनात हैं। वह कौशांबी में अपने किसी रिश्तेदार के यहां आए थे। 2 नवंबर की रात वह कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित ईडीएम मॉल के पास टहल रहे थे। उसी दौरान आए दो बाइक सवार बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए।

दूसरी ओर अहिंसा खंड-2 की बालाजी रेजिडेंसी के जज एंक्लेव में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीतम दास के अनुसार 31 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े 11 बजे वह क्षेत्र में ही टहल रहे थे। इस दौरान डीपीएस स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। उन्होंने पुलिस से घटना की शिकायत की। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों ही वारदातों में पुलिस टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू सहायिका ने घर में की चोरी : इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की कृष्णा अपारा गार्डंस सोसाइटी में एक घरेलू सहायिका ने घर से कीमती सामान और कपड़े चोरी कर लिए। फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं और घरेलू सहायिका को उनकी देखभाल के रखा गया था। चोरी करने और सामान ले जाते हुए घरेलू सहायिका सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी

वहीं, सूर्य नगर में रहने वाले मयंक गुप्ता ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 25 अक्टूबर को हरिद्वार गए थे। वह एक नवंबर को वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे और अंदर सारा सामान फैला हुआ था। घर में रखे लाखों रुपये के गहने, चांदी के सिक्के और 1.50 लाख रुपये की नकदी गायब थी। इसके अलावा इन्वर्टर-बैट्री और नलों की टोंटियां तक गायब थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
