सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल से मोबाइल फोन छीना, गाजियाबाद में झपटमारों का आतंक
गाजियाबाद के इंदिरापुरम और कौशांबी थाना क्षेत्र में झपटमार बदमाशों ने सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सॉफ्टवेयर इंजीनयर से मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम में रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ सामंत फिलहाल असम में तैनात हैं। वह कौशांबी में अपने किसी रिश्तेदार के यहां आए थे। 2 नवंबर की रात वह कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित ईडीएम मॉल के पास टहल रहे थे। उसी दौरान आए दो बाइक सवार बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए।
दूसरी ओर अहिंसा खंड-2 की बालाजी रेजिडेंसी के जज एंक्लेव में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीतम दास के अनुसार 31 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े 11 बजे वह क्षेत्र में ही टहल रहे थे। इस दौरान डीपीएस स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। उन्होंने पुलिस से घटना की शिकायत की। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों ही वारदातों में पुलिस टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घरेलू सहायिका ने घर में की चोरी : इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की कृष्णा अपारा गार्डंस सोसाइटी में एक घरेलू सहायिका ने घर से कीमती सामान और कपड़े चोरी कर लिए। फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं और घरेलू सहायिका को उनकी देखभाल के रखा गया था। चोरी करने और सामान ले जाते हुए घरेलू सहायिका सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी
वहीं, सूर्य नगर में रहने वाले मयंक गुप्ता ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 25 अक्टूबर को हरिद्वार गए थे। वह एक नवंबर को वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे और अंदर सारा सामान फैला हुआ था। घर में रखे लाखों रुपये के गहने, चांदी के सिक्के और 1.50 लाख रुपये की नकदी गायब थी। इसके अलावा इन्वर्टर-बैट्री और नलों की टोंटियां तक गायब थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।